Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Niyazi İşlek’in dilekçesine cevap vermeyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nün, KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve 27/2023 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı davrandığını kaydetti.

Varol yaptığı yazılı açıklamada, Niyazi İşlek’in, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürlüğü Güzelyurt Şubesine 22 Mart 2024 tarihinde yaptığı alındı belgeli dilekçesine bir cevap alamadığını iddia ederek, konunun Daire tarafından soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.

Yapılan başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını kaydeden Varol, Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden konuyla ilgili bilgiler istendiğini ve 25 Temmuz 2024 tarihinde cevap yazısının geldiğini ifade etti.

Yazıda, Niyazi İşlek’in 22 Mart 2024 tarihinde Karayolları Dairesi Güzelyurt Şubesine bir dilekçe verdiği ve Şubenin de aynı tarihte konuyu Karayolları Dairesi Müdürlüğüne aktardığının tespit edildiğini belirten İlkan Varol, konuyla ilgili çalışma tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde dilekçeye cevap verileceğinin belirtildiğini kaydetti.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden Daireye gelen cevap yazıda, İşlek’in dilekçesine neden cevap verilmediğinin mazeretiyle birlikte belirsiz bir tarihte cevaplanacağının ifade edildiğine işaret eden Varol, şu tespitte bulundu:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürlüğü KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi tahtında belirtilen 30 günlük sürelere uymayarak, Sayın Niyazi İşlek’in alındı belgesi karşılığı yapmış olduğu dilekçesine cevap vermemiştir.

İdare, Sayın İşlek’in dilekçesine cevap vermeyerek KKTC Anayasası’nın 76'ıncı maddesi ve 27/2023 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15'inci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı davranmıştır.”