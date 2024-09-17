Yunanistan’ın, Rum Milli Muhafız Ordusu Genelkurmaylığı’na (YEEF) ait olan 1974 arşivlerini, Güney Kıbrıs’a vermeyi reddettiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi’nin, içinde 1974 yılında yaşananlarla ilgili askerlerin ve yetkililerin verdiği çok sayıda ifadenin ve bilginin bulunduğu arşivi Yunanistan’dan almak için birçok kez girişimde bulunduğunu, ancak bu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını yazdı.

Gazete, arşivin yasa dışı şekilde Atina’ya götürüldüğünü kaydederken, elde ettiği bilgilere dayanarak Yunanistan’ın, o dönemde Yunan ve Rum subayların oynadığı role ilişkin ifadelerden endişe duyduğunu kaydetti.

Haberde, DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Mihalis Hacıpandelas’ın, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’a mektup göndererek, Yunanistan’ın bu arşivleri vermeme sebepleriyle ilgili bilgilendirme yapmasını talep ettiği belirtildi.