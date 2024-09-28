Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulou, Rum Yönetimi'nin 1 Ekim "Kıbrıs Cumhuriyeti" kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 30 Eylül Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Fileleftheros’un haberine göre Sakellaropulu 30 Eylül Pazartesi günü saat 17.10’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşecek, saat 18.50’de 1974-79 döneminde Yunanistan’da konuk edilen “refakatçisiz çocuklar” derneği üyeleri ile görüşecek.

Katerina Sakellaropulu 1 Ekim Salı günü Rum merkezi cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret edecek ve saat 09.00’da III. Makarios heykeline çelenk koyacak. Saat 10.00’da Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile Rum meclisinde görüşecek Sakellaropulu, saat 11.00’de “Kuruluş yıldönümü” için düzenlenecek törene katılacak. “Kıbrıs Üniversitesi”, Yunan Cumhurbaşkanı’na Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Fakültesi fahri doktorası verecek.