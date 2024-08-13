Yunanistan’da 11 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, Varnava bölgesindeki büyük orman yangınının 40 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirterek, yalnızca yoğun olmayan yangın noktalarının bulunduğunu duyurdu.

Bakan Kikilias, yangının başladığı andan itibaren hızlı bir şekilde müdahale edildiğini ifade ederek, 702 itfaiyeci, 199 araç, 35 hava aracının görev yaptığını söyledi.

Rüzgar hızının çok şiddetli olduğuna işaret eden Kikilias, bu durumun yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini belirtti.

Türkiye ve AB'den Yunanistan'a destek

Öte yandan, Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak yine Atina yakınlarındaki Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı.

Türk ekipler yangın söndürme çalışmalarını buradan yürütecek.

AB üyeleri Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya ile Sırbistan da Yunanistan'a uçak, itfaiye ekipleri ve araçlar göndermişti.

100 bin dönümden fazla alan yandı

Yunan basınında çıkan haberlerde, bugüne kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyuruldu. Şu ana kadar üç hastane, iki manastır ve çok sayıda yerleşim biriminin tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle “yüksek yangın alarmında” kalacağı kaydedildi.

Bir kişi ölü bulundu

Varnava'da 11 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Vrilisia'ya da sıçrayan yangında, yanmış bir ceset bulunduğu bildirilmişti.

Cesedin tahliye emri verilen bir alandaki binanın içinde mahsur kalan 65 yaşlarında bir çalışana ait olduğu değerlendiriliyor.

Yunanistan'da 2023'te çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş ve 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

2018 yılında da Atina'nın doğusundaki Mati sahil kasabasında çıkan orman yangınından uzaklaşmaya çalışırken boğulanlar da dahil olmak üzere 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.