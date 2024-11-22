Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024 Ocak ayından itibaren yapmış olduğu yurt dışı temaslara yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusu dışında asli görevlerinin de bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar yapmış olduğu ziyaretlerde harcanan masrafların büyük çoğunluğunun Birleşmiş Milletler ve Türk Devletleri Teşkilatı organizasyonları kapsamında yapıldığını dile getirdi. Kıbrıs konusu ve Türk Devletleri Teşkilatı ziyaretleri kapsamında üç defa New York, bir defa Azerbaycan, bir defa Kırgızistan ve bir defa Gambia ziyaretleri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, sözkonusu rakamın büyük oranının neredeyse bu kapsama ait uçak biletleri olduğunu da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ayrıca bu harcamalar içerisinde teknik heyet ve senfoni orkestrasının yurtdışı giderlerinin olduğunu da belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı ülkelerde adıyla, bayrağıyla ve resmi bir şekilde karşılanıp kabul edildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; “Bu aşamalara gelebilme emek ister, mücadele ister, masraf ister. Temaslar olmasa kimse size gelin sizi tanıyalım demez,” şeklinde konuştu.

Avustralya’ya Cumhurbaşkanı sıfatı ve vizesiyle ilk giden Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gerek Avustralya gerek İngiltere gerekse diğer ülkelerde yaşayan Kıbrıs Türkleri’nin de yalnız bırakılmaması ve devlet tarafından düşünüldüklerinin gösterilmesi gerekmektedir. Bizler bu uğurda da çalışmalar yapıyoruz ve diğer ülkelerdeki vatandaşlarımızı ziyaret edip dertlerini, sorunlarını dinliyoruz,” dedi.

“Bilet fiyatları ve masrafların çok artmış olduğu bilinci ile gittiğimiz her yere en az ekiple gitmeye gayret gösteriyoruz,” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, eleştirilerin maksatlı ve yaklaşan seçimden dolayı yıpratmaya yönelik çabalar olduğunu dile getirdi.

Görev bilinci ve sorumlulukları içerisinde, Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği ilk günden beri Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türkleri’nin sesinin dünyaya duyurulması kapsamında bir çok çalışma yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Devletin tek bir kuruşunu boşa harcamadığımı ve harcamayacağımı beni tanıyanlar çok iyi bilir” ifadelerini kullandı.