Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi (UTKDK) Başkanı Hüseyin Macit Yusuf mukavemet ve fetih ruhunu ilelebet yaşatacaklarını vurguladı.

Yusuf, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,

“Bu kutlu bayramın Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini göstermesi açısından anlamı büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Yusuf, Kıbrıs Türklerinin, adanın İngiliz idaresine geçtiği 1878'den itibaren, Anavatan Türkiye'nin desteğinde gerçekleşen varoluş mücadelesi

sonunda kendi bağımsız ve egemen devleti KKTC'yi kurmayı başardığını, bu mücadelede Türk Mukavemet Teşkilatı'nın belirleyici hayati rolü olduğunu belirti.

Yusuf, “ Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize,Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mensuplarına, Mücahitlerimize, Anadolu'daki vefakar kardeşlerimize ve Kıbrıs Türk halkına borçluyuz.” dedi.

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Yusuf, şöyle devam etti:



“TMT’nin 66.kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu onurlu günde, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’taki varoluş mücadelesi sürmektedir. Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs’ı Yunan yapma hedefinden vazgeçmiş değildir. Kıbrıs’ın tamamının Elenleştirilmesi projesinde Türkiye adadan çıkarılmalı, Türkiye’nin garantörlüğü sona erdirilmeli, Kıbrıs Türk halkı da sözde federasyon adı altında Rumların egemen olacağı üniter bir yapıda, Rum'a yamalanarak yok edilmelidir. Rum-Yunan ikilisi bu amaçla, hedeflerine ulaşmak için, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere bölgemizdeki birçok ülke ile şer ittifakları kurmaktadırlar. Bu ittifakların hedefinde Türkiye ve KKTC vardır.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye’nin desteğini alan, egemen eşitlik temelinde iki devlete dayalı çözüm modeli ve Maraş açılımının Rum-Yunan ikilisinin 2 asırlık plan ve hayallerini yıktığını kaydeden Yusuf, Rum tarafı ile ortak zemin bulunmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Yusuf, ileriki süreçte yapılması gerekenin; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 ve 2023 yıllarında BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması için yaptığı çağrıların ileriye taşınması olduğunu belirtti

“KKTC’nin uluslararası tanınması önümüzdeki en gerçekçi seçenektir ve Kıbrıs Türk halkını aydınlığa kavuşturacak hayati hedeflerden biridir” diyen Yusuf Kıbrıs’ta büyük bir oyun oynandığını vurguladı.

TMT'nin kuruluş amaçlarını sıralayan Yusuf, “Kıbrıs Türkleri olarak bugün bağımsız-egemen bir devlete sahip isek ve saldırgan Rum güçleri bu devlete dokunamıyorsa, bunun sağlayan öncelikle TMT, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'dır.

Kıbrıs Türkü’nün varlığına ve bin bir zorlukla kurduğumuz Devletimiz KKTC'ye karşı girişilecek her türlü eyleme karşı, TMT mensubu atalarımızın bize emanet ettikleri ruhla ve imanla mücadele edeceğimiz bilinmelidir.” dedi.