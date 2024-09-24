Bir süre önce, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinde bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile almış oldukları ortak karar ile 1974’e kadar bir Türk Köyü olan Mari yani Türkçe ismi ile Tatlısu’ya bir deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile almış oldukları ortak kararla, Mari deniz üssü kurma kararına, sanatla cevap verme kararı üzerine, Türkiye Devlet Tiyatroları’nın “Yüzyıllık Destan” oyunu dün akşam Tatlısu’da, kalabalık karşısında sahnelendi.

İzleyenleri büyüleyen oyunun müziği, “Özgürsün sakın korkma” geceye damgasını vurdu. Adeta, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ta bulunan Mira’da (Tatlısu) kurulması kararlaştırılan deniz üssü kararına karşı net bir cevap niteliğindeydi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ve çok sayıda izleyicinin katılımı ile Tatlısu’da gerçekleştirilen oyun, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırıldığı birçok sahne ayakta alkışlandı.

Özellikle İstiklal Marşı’nın seslendirildiği sahne ile oyunun müziği “Özgürsün sakın korkma” repliği hep bir ağızdan tekrarlandı.

Oyunun bitişi ile birlikte, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer’e teşekkür plaketi sundu.



TÖRE; “KIBRIS TÜRK HALKI ATATÜRK’Ü HER ZAMAN KENDİSİNE REHBER EDİNDİ”

Oyunun sonunda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Türkiye Devlet Tiyatroları’nın verdiği mesajın net olduğunu belirterek, “Özgürlük, egemenlik, ya istiklal ya ölüm, bundan vazgeçmek yok. Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak, Kıbrıs topraklarında 96 yıl Anadolu’dan uzak kaldık ancak, Mustafa Kemal Atatürk’ü kendimize daima rehber edindik” dedi.

Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü hatırlatan Töre, Kıbrıs Türk halkının her zaman bağımsızlık peşinde koştuğunu, egemenliği için mücadele verdiğinin altını çizerek, “Mehmetçikler, Mukavemetçiler ve sonunda Mehmetçikler bu topraklara geldiler ve Ne Mutlu Türküm Diyene ifadesiyle hem Türkiye Cumhuriyeti’ni hem de KKTC’yi ebediyen yaşatmaya karar verdiler” dedi.

ATAOĞLU; “MESAJ NET, ALACAK OLAN ALMIŞTIR”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da gecede yaptığı konuşmasında, tiyatro oyununun, Tatlısu’dan Güney’deki Tatlısu’ya verilen en net cevap olduğunu belirtti.

“Biz mesajımızı sanat ile veriyoruz. Umarız alması gerekenler, en net biçimde mesajı almıştır” diyen Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Baklanlığı’na ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı nezdinde, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ataoğlu, oyunu izlerken duygularına hakim olamadığını da vurgulayarak, “duygulandık, gururlandık ve onurlandık” ifadelerini kullandı.