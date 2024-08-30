30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı, ada genelinde olduğu gibi İskele’de de törenle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde İskele’de Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda tören düzenlendi.

Törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına Topçu Albay Anıl Yılmaz, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, okullar ile kurum ve kuruluş temsilcileri ve halk katıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törende, protokol Atatürk Anıtı’na çelenk koydu, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit’in tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan Ecevit Meydanı’ndaki törende ise, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı KTBK’dan Hava Savunma Teğmen Tuğay Avcı yaptı.

- Avcı: “30 Ağustos, eşine az rastlanan bir zafer”

KTBK’dan Hava Savunma Teğmen Tuğay Avcı, konuşmasında, 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin 102. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti, 30 Ağustos’un eşine tarihte az rastlanan bir zafer olduğuna dikkat çekti.

Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerine rehber olmaya devam edeceğini söyleyen Avcı, konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dava arkadaşlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle andı, şükranlarını sundu.

- Tören resmigeçitle son buldu

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra şiirlerin de okunduğu Ecevit Meydanı’ndaki tören, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisinin ardından resmigeçit töreni ile son buldu.

Törende; Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi İlkim Çakırlı ve İskele Evkaf TMK Öğrencisi Nisanur Şık şiir okudu.