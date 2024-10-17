Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, “Bize göre yeterli olmasa da yeni kapılar konusunda adım atılması önemlidir” dedi.

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, New York’a basit bir yemek için gidilmediğini belirterek, “Orada müzakerelere başlamak için zemin yoklanmış ve anlaşıldığı kadarıyla kapı da aralanmıştır. Anlaşılan o ki, görüşmeler bundan sonra anavatanların da katılımıyla 4+1 şekilde başlayacak ve sonraki süreç de orada konuşulacaktır” ifadelerini kullandı.

New York’un en somut sonucunun yeni kapılar konusunda iki liderin görüşmeler yapması olduğunu kaydeden Bertan Zaroğlu, “Bize göre yeterli olmasa da yeni kapılar konusunda adım atılması önemlidir” dedi.

Zaroğlu, daha geniş ve özlü değerlendirmeyi Cumhurbaşkanı’ndan gerekli bilgileri aldıktan sonra yapacaklarını ve partinin hassasiyetlerini ortaya koyacaklarını belirtti.