Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin üçüncü toplantısına katıldı.

Zelenskiy, ülkesinin NATO üyeliği konusunda ilerleme kaydedilmesi çağrısında bulunurken, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının en geç 2025 yılında sona ermesi gerektiğini açıkladı.

Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi sırasında düzenlediği basın toplantısında Zelenskiy, "Savaş alanındaki durum bu seçimi yapmak için bir fırsat yaratıyor. Savaşı en geç 2025 yılında sona erdirmek için kararlı bir eylem seçimi ve Başkan Biden'ın liderliğine güveniyoruz. Avrupa'ya güvenlik ve barış getirmek için İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın güçlü ve akıllıca adımlarına güveniyoruz," dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesinin ve gelecekte Ukrayna'nın üyeliğinin dünya barışı için gerçek bir adım olacağını" da sözlerine ekledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ziyareti sırasında Hırvatistan ile özellikle insani yardım, mayın temizleme ve Hırvatistan'ın 1991-95 savaşından edindiği savaş suçları kovuşturması deneyimi konusunda daha fazla iş birliği yapılmasına ilişkin bir anlaşma da imzaladı.

Zirveye Hırvatistan'ın yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan başbakan, cumhurbaşkanı ya da dışişleri bakanları katıldı.

Zelenskiy, Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde bölge liderleriyle bir araya geldi.

Zelenskiy, Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde bölge liderleriyle bir araya geldi.AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Zirve katılımcıları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınayan ve Zelenskiy'nin barış çabalarını, Ukrayna'nın NATO üyeliğini ve savaştan sonra yeniden yapılanmasını destekleyen bir deklarasyon kabul etti.

Ortak deklarasyonda, "Özgür, barışçıl ve müreffeh bir Ukrayna olmadan özgür, barışçıl ve müreffeh bir Avrupa olamaz" denildi.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkenin NATO ittifakına katılması halinde "Ukrayna'da barışın sağlanmasının imkansız" olacağını söyledi.

Maria Zakharova haftalık brifinginde Batı'yı, Ukrayna'yı Rusya ile "çatışma için bir sıçrama tahtası" haline getirmeye çalışmakla suçladı.

-Ukrayna'nın 'zafer planı'

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "zafer planını" bu hafta Batılı liderlere sunmayı planladığını belirtti, ancak ABD'de Milton Kasırgası nedeniyle Başkan Joe Biden'ın planlarını iptal etmesi üzerine hafta sonunda yapılacak toplantı ertelendi.

Zelenskiy, Biden ile Almanya'daki ABD Ramstein Hava Üssü'nde cumartesi günü yapılması planlanan görüşmenin yakında yeniden planlanmasını umduğunu söyledi. Bu toplantıya yaklaşık 20 Batılı lider ve savunma bakanının katılması bekleniyordu.

Zelenskiy, "Zafer planımızı Beyaz Saray'da sunduğumuz gibi orada da ayrıntılı olarak sunacağız," dedi. Zelenskiy, planı sunmak için bu hafta İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderleriyle bir araya gelmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Zelenskiy, planın Rusya ile her türlü diyalogdan önce Ukrayna'yı "hem jeopolitik hem de savaş alanında" güçlendirmekle ilgili olduğunu belirtti.

"Müttefiklerimizden herhangi birinin zayıflığı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e ilham verecektir," dedi. "Bu yüzden onlardan güvenlik garantileri, silahlar ve bu savaştan sonraki geleceğimiz açısından bizi güçlendirmelerini istiyoruz. Bana göre o (Putin) sadece güçten anlıyor."

Zelenskiy'nin planının ayrıntıları gizli tutuldu ancak Batılı müttefiklerin 2022'de tam ölçekli işgalin başlamasından bu yana üzerinde düşündükleri kararlar konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı da dahil olmak üzere planın unsurları ortaya çıktı.

Kiev, Rus topraklarındaki hedefleri vurmak için uzun menzilli silahlar kullanma yönündeki tekrarlanan talepleri konusunda Batılı ortaklarından hala bir açıklama bekliyor.