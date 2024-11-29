Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin kayıt ve onay zorunluluğunu hatırlattı.

Bakanlık yayınladığı duyuruyla, “7 Temmuz 2023’te yürürlüğe giren 38/2023 sayılı ‘Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’ ve bu yasa kapsamında çıkarılan ‘Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük’ doğrultusunda, zeytin ve zeytin ürünleri işletmeleri artık kayıt ve onay almak zorunda.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, yasanın 6. maddesi 1. fıkrası uyarınca, kayıt ve onay almamış işletmelerin ürettiği zeytin ve zeytin ürünlerinin piyasaya arz edilemeyeceği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarım Dairesi’ne başvuru yapan 27 işletme arasından 25 işletmenin kayıt belgelerini alarak işlemlerini tamamladığının belirtildiği açıklamada, kalan 2 işletmenin ise eksik belgelerinin tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kayıt belgelerini alarak yasal gereklilikleri yerine getiren işletmelerin isimleri, faaliyet konuları ve tescil/etiket isimlerine de yer verildi.