Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali bu akşam da birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 17.00’de köy meydanında Bilardo Turnuvası düzenlenecek, aynı saatte Girne Belediyesi tenis kortlarında Girne Belediyesi Tenis Turnuvası yapılacak.

Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun (küçükler grubu) gösterisi saat 18.00’de Dance Spot Çocuk Bale Gösterisi 18.15’te olacak.

Şair ve yazarların bir araya geleceği etkinlik saat 18.30’da başlayacak. Bu etkinlikte, Ali Nesim anısına “Kıbrıs Türk Halkbiliminde 55 Yıllık Yürüyüş Mahmut İslamoğlu” adlı kitabın tanıtımı yapılacak. Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu saat 19.00’da “Ali Nesim'in Hayatı” başlıklı bir sunum gerçekleştirilecek ve ardından Lirik Şiir Grubu şiir dinletisi sunacak.

Girne Gençlik Merkezi Derneği Halk Dansları Topluluğu saat 19.45’te, Erce Güner 20.00’de, Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, saat 20.45’te, Ahmet Evan’ın konser, saat 21.00’de sahne alacak. Festivalin dördüncü gecesi Evan konseriyle tamamlanacak.

Öte yandan dün festival kapsamında Ödüllü Bilardo Turnuvası ve Girne Belediyesi Tenis Turnuvası yapıldı.

HASDER Halk Dansları Topluluğu, Gavin Simons, Tango Siempre, Cranberries Dance, Artstreet Kafkas Kartalları’nın sahne aldığı dünkü etkinliklerde Studio tarafından Frida Kahlo müzikali de sahneledi. Festivalin üçüncü gecesi Eril Cambaz konseriyle tamamlandı.

2 Ekim’de başlayan festival yarın sona erecek.