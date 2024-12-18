Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, Türkiye’den ithal edilen patateslere zararlılara yönelik analiz yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Uluçam, yaptığı yazılı açıklamada, “KKTC’ye İthal Edilen Patateslerde Hangi Analizler Yapıldı?” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Türkiye'den Tunus’a ihraç edilen 2 bin 758 ton patates üzerinde, Tunus limanında yapılan incelemelerde, zararlı bakteriler tespit edildiğini, bunun üzerine Türkiye’ye iade edildiğini kaydeden Uluçam, patatesler üzerinde Patates Halka Çürüklüğü (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) ve Patates Bakteriyel Solgunluk ve Patates Kahverengi Çürüklüğü (Ralstonia solanacearum) adı verilen bakterilerin bulunduğu, bu bakterilerin dünya genelinde “karantina listelerinde” yer aldığı ve yüksek risk teşkil ettiğini belirtti.

Uluçam, Tunus mahkemesinin, patateslerin Tunus’ta imhasına, arz ettiği tehlikeler gerekçesiyle izin vermediğini de kaydetti.

Erkut Uluçam şu ifadeleri kullandı: “Bu zararlı etmenlerin ve fazlasının Türkiye’de bulunduğunu, ülkemize Türkiye’den patates ithalatı yapılarak, geri dönülemez sorunları beraberinde getireceğini belirtmiştik. Bu hastalığın ülkemizde baş göstermesi halinde altın değerinde olan patatesimizin çöp olacağını söylemek yanlış olmaz”