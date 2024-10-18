Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni Meclis Başkanlığı'na Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler'in seçildiğini açıkladı.

Tutanak sonuçlarını açıklayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, beşinci tur oylamada Ziya Öztürkler’in 26 kabul, 23 ret oyu alarak Meclis Başkanlığı’na seçildiğini belirtti. Oturuma 10 dakikalık ara verdiğini söyleyen Töre, aranın ardından Meclis Başkan Yardımcısı'nın seçileceğini kaydetti.

Meclis'teki resmi seçim sonuç açıklanmadan önce muhalefet milletvekilleri 3 ayrı oy pusulasına itirazda bulunarak, bu pusulaların fotoğraflarını basınla da paylaştı, Genel Kurulda sesler yükseldi.

-CTP’li vekillerden itiraz

İtiraz ettikleri pusulalarla ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Ongun Talat, 14 tur oylamada çift mühür yokken, son oylamada 3 pusulada birden fazla mühür bulunduğunu, bunun gizli bir işaret ve hile anlamına geldiğini ileri sürerken, CTP milletvekili ve Meclis Divanı üyesi Devrim Barçın, oy pusulalarının değerlendirmesi için divanı toplantıya çağırdığını açıkladı.

-Ziya Öztürkler kimdir?

Meclis Başkanlığı’na seçilen Ziya Öztürkler, 2 Kasım 1978’de Lefkoşa’da doğdu. Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini YDÜ Halk Bilimi Eğitimi Bölümü’nde, doktora eğitimini YDÜ Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Bölümü’nde aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Sertifika Programı’nı tamamladı.

Lefke Gazi Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde 2001-20014 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 2014-2022 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.

2014- 2021 yılları arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2017 yılları arasında Güzelyurt Türk Kızılay Derneği Başkanlığı, 2021-2022 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Eğitim Teknik Komitesi Üyeliği görevlerini yürüttü.

“Bir Gelecek Düşlüyorum”, “Güzelyurt Kültürü”, “Kıbrıs Gazetesi’nden alıntılar” adlı kitapları yayınlandı. Birçok bilimsel bildirisi ve makalesi bulunan Öztürkler 700’den fazla köşe yazısı yazdı.

23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili seçildi, 7 Şubat 2022’de Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederek göreve başladı.

12 Mayıs 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 11 Ağustos 2023’te sona erdi. Görevini milletvekili olarak devam ettiren Ziya Öztürkler, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.