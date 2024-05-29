Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın ilk rallisi, “10.Geleneksel Cahit Necipoğlu & Geberit Klasik Otomobil Rallisi” geçen pazar yapıldı.

KTKOD’dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ralli, KTKOD Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın “Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi” ve “9.Geleneksel Kütahya Seramik & Cahit Necipoğlu Hazine Avcılığı”ndan sonra üçüncü etkinliği oldu.

Pazar günü yapılan ve 54 ekibin katıldığı ralli, Demirhan'daki Cahit Necipoğlu Elit önünden başladı, 69 kilometrelik üç etapla Alsancak’ta ödül töreninin de yapıldığı Heaven Reataurant’ta tamamlandı.

10.Geleneksel Cahit Necipoğlu & Geberit Klasik Otomobil Rallisi, Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve Cahit Necipoğlu & Geberit’in yarış sponsorluğunun yanı sıra Telsim, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo, İkas Süpermarket ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla yapıldı.

Yarış sonunda Salih-Yonca Çeliker ikilisi günün birincisi ödülünü almaya hak kazanırken, Tolga-Bedia Tekin ikilisi ikinci ve İsmet-Ayşe Tufan ikilisi üçüncü oldu.

E klasmanında Osman-Zehra Çakal, F klasmanında Ali-Özgü Öztunç, G klasmanında Ahmet-Şifa Özant, H klasmanında Ertan-Ayşe Namlı, Turing klasmanında Hakan-Arif Sezerli, Kadınlar Klasmanında Fatoş Arca-Selda Cenkova ve Çiftler klasmanında Ümit-Hidayet Ağören birincilik kupasını aldı.

Dereceye girenlere kupalarını Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörlerinden Duyal Köprülü, Geberit Bölge Müdürü Ece Aker, KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, KTKOD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.

-Ödüller…

Genel Klasman

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker-Mercedes SL350-1972

2.Tolga Tekin-Bedia Tekin-Mercedes SL450-1979

3.İsmet Tufan-Ateş Tufan-Mazda RX7-1992

E Klasmanı

1.Osman Çakal-Zehra Çakal-Austin Mini-1960

2.İlker Canbulat-Nalan Canbulat-Standart Vanguard-1955

3.Özgür İnönü-Natalia İnönü-Wolseley 15/60-1959

F Klasmanı

1.Ali Öztunç-Özgü Öztunç-VW Beetle-1961

2.Hüseyin Ertunga-Esen Ertunga-Mercedes 280SL-1969

3.Hüseyin Karaoğlan-Can Karaoğlan-Alfa Romeo2000-1970

G Klasmanı

1.Ahmet Ozant-Şifa Ozant-VW Karman-1972

2.Ali Kelebek-Pembe Kelebek-Mercedes SL380-1979

3.Vehit Denizer-Berrin Denizer-Mercedes SL450-1980

H Klasmanı

1.Ertan Namlı-Ayşe Namlı-Mercedes W124-1989

2.Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel-Mercedes W123-1982

3.Hasan Gazi-Ezgi Şahin-Volvo 440-1991

Turing Klasmanı

1.Hakan Sezerli-Arif Sezerli-Ford Escort GTI-1998

2.Ziya Toygan-Meltem Sonay-Jeep Wrangler-1998

3.Öney Çağakan-Neriman Yahya-Mercedes C200-1999

Kadınlar Klasmanı

1.Fatoş Arca-Selda Cenkova-Mercedes 450SLC-1977

2.Jale Kuset-İpek Coşkuner-Mini-1972

3.Meryem Necipoğlu-Duyal Köprülü-Mini-1988

Çiftler Klasmanı

1.Ümit-Hidayet Ağören-Mercedes 450SLC-1976

2.Levent Ali Yılmaz-Meliz Yılmaz-Volkswagen Passat-1977

3.Murat Piro-Heves Sönmez-Mercedes W123-1980

En İyi Etap Derecesi: Ertan Namlı-Ayşe Namlı-Mercedes W124-1989: 0,142

13. Gelen Kupası: Levent Ali Yılmaz-Meliz Yılmaz-Volkswagen Passat-1977

BMW Kupası: Cemsal Ataoğlu-Ziynet Ataoğlu-BMW750-1990

Mini Kupası: Halil Karalar-Florina Karalar-Mini-1994

Ford Kupası: Cem Kanat-Yonca Kanat

Mercedes Kupası: Mustafa Besim-Seniha Besim-Mercedes 280SL Pagoda-1971

VW Kupası: Bülent Evsal-Su Evsal-VW Beetle-1957

Otomobil Dünyası 20. Yıl Özel Ödülleri: Bülent-Su Evsal, Pınar Raman-Merve Ateşin, Pedram Gazi-Çise Onur.