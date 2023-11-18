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Kıbrıs Genç TV- Halkın Televizyonu

THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı

Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı

Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında geniş yer aldı

Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında geniş yer aldı

Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı

Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı

Üstel Bosna Hersek'te düzenlenen '2.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı'nda konuştu

Üstel Bosna Hersek'te düzenlenen '2.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı'nda konuştu

Mağusa kuşatmasının simgelerinden Canbulat/Arsenal Burcu’ndaki koruma çalışmaları tamamlandı

Mağusa kuşatmasının simgelerinden Canbulat/Arsenal Burcu’ndaki koruma çalışmaları tamamlandı

YDP, kan bağışı kampanyası başlattı

YDP, kan bağışı kampanyası başlattı

KITSAB, Travel-Expo Ankara Fuarı’nda temsil ediliyor… Akançay: “Ülkemizi temsil etmek gurur verici”

KITSAB, Travel-Expo Ankara Fuarı’nda temsil ediliyor… Akançay: “Ülkemizi temsil etmek gurur verici”

Gazimağusa Bandabuliya’da Dr. Gülizar Eroğlu “Kent Ağaçları” konusunda seminer verdi

Gazimağusa Bandabuliya’da Dr. Gülizar Eroğlu “Kent Ağaçları” konusunda seminer verdi

Gazimağusa’da yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler

DAÜ KENT-AG, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Cumhuriyet Parkı için hazırladığı Peyzaj Tasarım Projesini halkın görüşün

DAÜ KENT-AG, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Cumhuriyet Parkı için hazırladığı Peyzaj Tasarım Projesini halkın görüşün

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da panele katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da panele katıldı

Töre, “Cumhuriyetin 40.Yılında 40 Girişimci Kadın” fotoğraf sergisinin açılış etkinliğine katıldı

Töre, “Cumhuriyetin 40.Yılında 40 Girişimci Kadın” fotoğraf sergisinin açılış etkinliğine katıldı

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 18 Kasım 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 18 Kasım 2023

Tatar, Londra’da Müslüman toplumu temsilcileri ile bir araya geldi

Tatar, Londra’da Müslüman toplumu temsilcileri ile bir araya geldi

Hafta sonu yağmur bekleniyor... Sıcaklık 20-23 dereceye düşecek

Hafta sonu yağmur bekleniyor... Sıcaklık 20-23 dereceye düşecek

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu

KTAMS, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde mahkemelerin sorunlarına dikkat çekti

KTAMS, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde mahkemelerin sorunlarına dikkat çekti

Feyzioğlu: “Türkiye’nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur. Türkiye’nin Kıbrıs diye bir milli davası vardır”

Feyzioğlu: “Türkiye’nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur. Türkiye’nin Kıbrıs diye bir milli davası vardır”

Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan 2 milyon 250 bin TL derneğe takdim edildi

Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan 2 milyon 250 bin TL derneğe takdim edildi

Meteorolojiden hafta sonu için “sağanak ve gök gürültülü sağanak” uyarısı

Meteorolojiden hafta sonu için “sağanak ve gök gürültülü sağanak” uyarısı

En çok yağış alan bölgeler

En çok yağış alan bölgeler

Gönyeli-Alayköy sınırlarındaki ana arterlerin aydınlatılması için çalışma başladı

Gönyeli-Alayköy sınırlarındaki ana arterlerin aydınlatılması için çalışma başladı
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Bağışkan ve Altan, yeni kitaplarını Birinci’ye takdim etti

Bağışkan ve Altan, yeni kitaplarını Birinci’ye takdim etti
Ataoğlu, Tanya Kilitkayalı’yı kabul etti
Ataoğlu, Tanya Kilitkayalı’yı kabul etti
Daü-Sen’den açıklama…
Daü-Sen’den açıklama…
Girne Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor
Girne Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor
“Basın Özgürlüğü, Avrupa ve Gelecek” paneli dün akşam yapıldı
“Basın Özgürlüğü, Avrupa ve Gelecek” paneli dün akşam yapıldı
Üstel Bosna Hersek'te düzenlenen '2.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı'nda konuştu

Üstel Bosna Hersek'te düzenlenen '2.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı'nda konuştu
Mağusa kuşatmasının simgelerinden Canbulat/Arsenal Burcu’ndaki koruma çalışmaları tamamlandı
Mağusa kuşatmasının simgelerinden Canbulat/Arsenal Burcu’ndaki koruma çalışmaları tamamlandı
YDP, kan bağışı kampanyası başlattı
YDP, kan bağışı kampanyası başlattı
KITSAB, Travel-Expo Ankara Fuarı’nda temsil ediliyor… Akançay: “Ülkemizi temsil etmek gurur verici”
KITSAB, Travel-Expo Ankara Fuarı’nda temsil ediliyor… Akançay: “Ülkemizi temsil etmek gurur verici”
Gazimağusa Bandabuliya’da Dr. Gülizar Eroğlu “Kent Ağaçları” konusunda seminer verdi
Gazimağusa Bandabuliya’da Dr. Gülizar Eroğlu “Kent Ağaçları” konusunda seminer verdi
THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı
Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı
Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında geniş yer aldı
Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında geniş yer aldı
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Rusya'da LGBT hareketinin faaliyetlerinin yasaklanması için mahkemeye başvuruldu

Rusya'da LGBT hareketinin faaliyetlerinin yasaklanması için mahkemeye başvuruldu
Filistin, AB'den Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapmasını istedi
Filistin, AB'den Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapmasını istedi
AB Konseyi Başkanı Michel'den oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğu vurgusu
AB Konseyi Başkanı Michel'den oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğu vurgusu
Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor
Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor
İsrail ordusu onlarca askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi
İsrail ordusu onlarca askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi
Rum Savunma Bakanlığı bütçesi

Rum Savunma Bakanlığı bütçesi
Rum yönetimi kara kapılarına “akıllı sistem” yerleştirdi
Rum yönetimi kara kapılarına “akıllı sistem” yerleştirdi
Pile’de gelişme yok
Pile’de gelişme yok
Temsilci için üç isim gündemde
Temsilci için üç isim gündemde
Hristodulidis temsilci için öneri bekliyor
Hristodulidis temsilci için öneri bekliyor
Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti

Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti
Yıllık enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre eylülde yüzde 81,22 olarak kayıtlara geçti
Yıllık enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre eylülde yüzde 81,22 olarak kayıtlara geçti
Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Hane Halkı Bütçe Anketi… Nüfusun yüzde 14,4’ü yoksulluk sınırının altında
Hane Halkı Bütçe Anketi… Nüfusun yüzde 14,4’ü yoksulluk sınırının altında
Ekim ayı hayat pahalılığı yüzde 1.92
Ekim ayı hayat pahalılığı yüzde 1.92
Töre, KKTC’nin kuruluşunun 40. Yılı kutlamaları kapsamında yapılan masterlar maçını izledi

Töre, KKTC’nin kuruluşunun 40. Yılı kutlamaları kapsamında yapılan masterlar maçını izledi
Töre, Londra Türk Master Takımı heyetini kabul etti
Töre, Londra Türk Master Takımı heyetini kabul etti
Türkiye A Milli Takımı hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak
Türkiye A Milli Takımı hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak
Meclis Takımı ile Londra Türk Masterları maç yaptı
Meclis Takımı ile Londra Türk Masterları maç yaptı
Taekwondocular KKTC’nin kuruluşu anısına yarıştılar
Taekwondocular KKTC’nin kuruluşu anısına yarıştılar
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
TAK’ın merhum müdürlerinden Kemal Aşık vefatının 34’üncü yıl dönümünde anıldı

TAK’ın merhum müdürlerinden Kemal Aşık vefatının 34’üncü yıl dönümünde anıldı

 Başbakan Ünal Üstel İskenderun’da…

Başbakan Ünal Üstel İskenderun’da…
Dövizde son durum

Dövizde son durum

 KKTC, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında temsil ediliyor

KKTC, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında temsil ediliyor
Meclis Takımı ile Londra Türk Masterları maç yaptı
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Meclis Takımı ile Londra Türk Masterları maç yaptı

İsmet Iraz Kupası birincileri belirlendi
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İsmet Iraz Kupası birincileri belirlendi

Cumhuriyet Yol Koşusu gerçekleştirildi
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Cumhuriyet Yol Koşusu gerçekleştirildi

26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları etkinlikleri yapıldı
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26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları etkinlikleri yapıldı

Geleneksel Türk Okçuluğu 15 Kasım Cumhuriyet Kupası etkinliği düzenlendi
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Geleneksel Türk Okçuluğu 15 Kasım Cumhuriyet Kupası etkinliği düzenlendi

Tatar, Geleneksel Türk Okçuluğu 15 Kasım Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni’ne katıldı
Spor

Tatar, Geleneksel Türk Okçuluğu 15 Kasım Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni’ne katıldı

Atatürk anısına yarıştılar
Spor

Atatürk anısına yarıştılar

Rıza Çalımbay galibiyetle başladı
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Rıza Çalımbay galibiyetle başladı

Adana’dan gol sesi çıkmadı
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Adana’dan gol sesi çıkmadı

Futbolda alınan sonuçlar
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Futbolda alınan sonuçlar

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AKEL “Mağusa kapısında” anti işgal etkinliği düzenleyecek

AKEL “Mağusa kapısında” anti işgal etkinliği düzenleyecek

Güney Kıbrıs'a giden Suriyelilerde artış

Güney Kıbrıs'a giden Suriyelilerde artış

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Üstel Bosna Hersek'te düzenlenen '2.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı'nda konuştu
17:08
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THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
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Gökyiğit, Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde sergi ile yer aldı

Gökyiğit, Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde sergi ile yer aldı
Sol Anahtarı'ndan Girne’de dayanışma konseri

Sol Anahtarı'ndan Girne’de dayanışma konseri
“Hadi Öldürsene Canikom” Girne Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi

“Hadi Öldürsene Canikom” Girne Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, yeni sezonu Gizli Dünya oyunuyla açıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, yeni sezonu Gizli Dünya oyunuyla açıyor
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LTB’den 65 yaş üstüne grup eksersizi

LTB’den 65 yaş üstüne grup eksersizi
5. Uluslararası ve 17. Ulusal Yara Kongresi KKTC’de düzenlenecek

5. Uluslararası ve 17. Ulusal Yara Kongresi KKTC’de düzenlenecek
İklim değişikliği sıtma vakalarını Türkiye'ye taşıyabilir

İklim değişikliği sıtma vakalarını Türkiye'ye taşıyabilir
Araştırma: 2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu

Araştırma: 2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu
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Rusya'da LGBT hareketinin faaliyetlerinin yasaklanması için mahkemeye başvuruldu
Rusya'da LGBT hareketinin faaliyetlerinin yasaklanması için mahkemeye başvuruldu
Filistin, AB'den Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapmasını istedi
Filistin, AB'den Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapmasını istedi
AB Konseyi Başkanı Michel'den oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğu vurgusu
AB Konseyi Başkanı Michel'den oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğu vurgusu
Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor
Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor
İsrail ordusu onlarca askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi
İsrail ordusu onlarca askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
Hamas: ABD'nin, hastaneleri askeri alan olarak kullandığımıza ilişkin açıklamaları apaçık yalan bir hikayenin tekrarı
Hamas: ABD'nin, hastaneleri askeri alan olarak kullandığımıza ilişkin açıklamaları apaçık yalan bir hikayenin tekrarı
BM Genel Kurul Başkanı Francis, BMGK'nin görevini yerine getirmediğini söyledi
BM Genel Kurul Başkanı Francis, BMGK'nin görevini yerine getirmediğini söyledi
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail'e soykırım suçlaması
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail'e soykırım suçlaması