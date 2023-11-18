Kıbrıs Genç TV- Halkın Televizyonu
Üstel Bosna Hersek'te düzenlenen '2.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı'nda konuştu
DAÜ KENT-AG, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Cumhuriyet Parkı için hazırladığı Peyzaj Tasarım Projesini halkın görüşün
Feyzioğlu: “Türkiye’nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur. Türkiye’nin Kıbrıs diye bir milli davası vardır”
Üstel Bosna Hersek'te düzenlenen '2.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı'nda konuştu
17:06
Dünya Haberleri
Hamas: ABD'nin, hastaneleri askeri alan olarak kullandığımıza ilişkin açıklamaları apaçık yalan bir hikayenin tekrarı