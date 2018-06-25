ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
FLAŞ HABER
BAŞBAKANLIK’TAN İTÜ İLE BİRLİKTE ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YAZ KURSU
KERKÜK'TE MAYIN PATLAMASI: 2 ÖLÜ
Dünya
BM'DEN "SURİYE'NİN GÜNEY BATISINDAKİ ÇATIŞMALAR ALARM VERİCİ" UYARISI
Dünya
AB'NİN 3 MİLYAR AVROLUK DESTEĞİNDE ÖNCELİK EĞİTİME
Dünya
TÜRKİYE’DE SON MÜSTEŞAR “DEVLETİN MUTFAĞI”NA VEDA EDİYOR
Türkiye
GÜLEN'İN DARBE GİRİŞİMİNİ YÖNETTİĞİNİ ORTAYA KOYAN YENİ DELİLLER ABD'DE
Türkiye
KASAPLAR KOOPERATİF KURMA GÜNDEMİYLE BİR ARAYA GELDİ
50. GELENEKSEL İSKELE FESTİVALİ DEVAM EDİYOR
MÜCAHİT KOMUTANLARI DERNEĞİ'NDEN ARTER'E ZİYARET
BAŞBAKANLIK’TAN İTÜ İLE BİRLİKTE ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YAZ KURSU
AKINCI: “GELECEĞE UMUTLA BAKABİLMENİN YOLLARINI HEP BİRLİKTE DÖŞEYEBİLMELİYİZ”
ZAROĞLU : “YURTTAŞLIK İPTALLERİ İLE İLGİLİ HEM ZAMAN AŞIMI OLUP HEM DE KAZANILMIŞ HAKLARA AYKIRI İŞLEM YAPILMIŞTIR”
SICAKLIĞI 41 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
28 BELEDİYE BAŞKANININ PROFİLİ
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
LEFKOŞA ANA TAŞIYICI KANALİZASYON HATTI PROJESİ
FOLK-DER 18. KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
GENÇLİK DAİRESİ KANTARA YAZ KAMPLARI BAŞLADI
“SURVİVOR YARIŞMASI ÜLKE TURİZMİNE OLUMLU YÖNDE KATKI SAĞLIYOR”
YAMAÇKÖY'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERI BAKANLIĞI'NDAN AB'A ELEŞTİRİ
"YANGINA TÜRKİYE'DEN TALEP EDİLEN HELİKOPTERLERLE MÜDAHALE EDİLİYOR"
YAMAÇKÖY'DEKİ YANGININ SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ
GÜNEY'DE MARKETLERDE NAYLON POŞETLER PARALI OLUYOR
MÜCAHİT KOMUTANLARI DERNEĞİ'NDEN ARTER'E ZİYARET
İSKELE RALLİSİ 7-8 TEMMUZ’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ZAROĞLU : “YURTTAŞLIK İPTALLERİ İLE İLGİLİ HEM ZAMAN AŞIMI OLUP HEM DE KAZANILMIŞ HAKLARA AYKIRI İŞLEM YAPILMIŞTIR”
28 BELEDİYE BAŞKANININ PROFİLİ
BAŞBAKANLIK’TAN İTÜ İLE BİRLİKTE ÇOCUKLARA...
AKINCI: “GELECEĞE UMUTLA BAKABİLMENİN YOLLARINI...
SICAKLIĞI 41 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
KEIRA KNIGHTLEY ÇAMUR BANYOSU YAPTI
"KADIN İÇİN SANAT FESTİVALİ"
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU BEDESTEN’DE...
EURO
5.3613
DOLAR
4.6211
£
STERLİN
6.0728
BİST
96773
ALTIN
184.807
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K. Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Kıbrıs
Famagusta
Girne
Güzelyurt
Lefkoşa
26
°
Günün Özeti
SON DAKİKA
ZAROĞLU : “YURTTAŞLIK İPTALLERİ İLE İLGİLİ...
Kıbrıs
28 BELEDİYE BAŞKANININ PROFİLİ
Kıbrıs
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
Kıbrıs
KTAMS ARAÇ KAYIT VE RUHSATLANDIRMA LEFKOŞA ŞUBESİ’NDE...
Kıbrıs
AKINCI İLE ERHÜRMAN’IN HAFTALIK OLAĞAN GÖRÜŞMESİ
Kıbrıs
11 YAŞINDAKİ TURİST KIZ KAYIP
Kıbrıs
YEREL SEÇİM SONUÇLARINA 13 İTİRAZ YAPILDI
Kıbrıs
EROĞLU, ERDOĞAN’I KUTLADI…
Kıbrıs
“DÜNYA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI...
Kıbrıs
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Kıbrıs
GÜNÜN MANŞETLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
ÖZEL HABER
KASAPLAR KOOPERATİF KURMA GÜNDEMİYLE BİR ARAYA GELDİ
Kıbrıs
MÜCAHİT KOMUTANLARI DERNEĞİ'NDEN ARTER'E ZİYARET
Kıbrıs
BAŞBAKANLIK’TAN İTÜ İLE BİRLİKTE ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YAZ KURSU
Kültür & Sanat
AKINCI: “GELECEĞE UMUTLA BAKABİLMENİN YOLLARINI HEP BİRLİKTE DÖŞEYEBİLMELİYİZ”
Kültür & Sanat
İSKELE RALLİSİ 7-8 TEMMUZ’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Spor
ZAROĞLU : “YURTTAŞLIK İPTALLERİ İLE İLGİLİ HEM ZAMAN AŞIMI OLUP HEM DE KAZANILMIŞ HAKLARA AYKIRI İŞLEM YAPILMIŞTIR”
Kıbrıs
28 BELEDİYE BAŞKANININ PROFİLİ
Kıbrıs
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
Kıbrıs
FOLK-DER 18. KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
Kültür & Sanat
GENÇLİK DAİRESİ KANTARA YAZ KAMPLARI BAŞLADI
Kültür & Sanat
"KADIN İÇİN SANAT FESTİVALİ"
Kültür & Sanat
LAPTA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AKTUĞ GÖREVE BAŞLADI
Kıbrıs
SAFFET SOYKAL DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ
Kıbrıs
AKDOĞAN’DA AİLE FACİASI…
Kıbrıs
LEFKOŞA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU
Kıbrıs
GÜNEYDEKİ KÖYLER YANIYOR
Kıbrıs
İskele’deki feci kazada iki kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs
Güzelyurt’tan ilk gelen resmi olmayan seçim sonuçları
Kıbrıs
GİZEMLİ GÖK CİSMİNİN KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU SAPTANDI
Dünya
ATASER OY REKORU KIRDI
Kıbrıs
“TC'NİN EĞİTİME YAPTIĞI BU YILKİ KATKININ YÜZDE 50’Sİ KESİLDİ”
Kıbrıs
CEM BELEVİ'DEN YENİ SİNGLE: 'YEDİ DÜVEL'
Magazin
“SURVİVOR YARIŞMASI ÜLKE TURİZMİNE OLUMLU YÖNDE KATKI SAĞLIYOR”
Kıbrıs
BM'DEN "KOKAİN" VE "AFYON" UYARISI
Dünya
KIBRIS VİZYONDAKİLER-22HAZİRAN-22 TEMMUZ
Sinema
KESİN SONUÇLAR 29 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK
Türkiye
YSK BAŞKANI GÜVEN: "ERDOĞAN OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUNU ALDI"
Türkiye
Galeriler
Videolar
Tüm Galeriler
YOGA TUTKUNLARI TİMES MEYDANI'NDA BULUŞTU
Dünya Kupası 2018'in en seksi futbolcuları
KKTC YEREL SEÇİMLER SONUÇLARI
FOTOĞRAFLARLA MEKSİKA SUALTI HEYKEL MÜZESİ
ÜNLÜ MANKENLER PODYUMDA (DOSSO DOSSİ FASHİON SHOW)
2018 TONY ÖDÜLLERİ VERİLDİ
KATE UPTON 'DÜNYANIN EN SEKSİ KADINI' SEÇİLDİ
KIBRIS GENÇ TV-21 YAŞINDA
ABD Güzellik Yarışması
DÜNYANIN 7 HARİKASI
Beyhan GÜRGÖZE - Muazzez GAZİHAN. Kıbrıs Genç Tv. 11.06.2018
Kovboyun Mutfağı 27.05.2018
Kovboyun Mutfağı 08.04.2018
Siyasetin Satırarası & Emine EKSOZ ve Erhan ONURALP 13.06.2018
Kıbrısta Manşet & Mehmet HARMANCI ve Redif NUREL 11.06.2018
Vizyon Futbol & CONIFA CUP 10.06.2018
Kıbrıs Evi & Düzova 09.06.2018
Otomobil Dünyası & KKTOK KANTARA Tırmanma Yarışı 09.06.2018
Kıbrıslı Yaşam & İzzet İZCAN ve Ülker FAHRİ 09.06.2018
Küçük Yetenekler & Mormenekşe Kadınlar Birliği Çocuk Korosu 09.06.2018
HABERLER
HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN YENİ İMAJI
GENÇLİK DAİRESİ KANTARA YAZ KAMPLARI BAŞLADI
17 YERLİ ÜRÜNÜN 15’İ, 35 İTHAL ÜRÜNÜN DE 31’İ TEMİZ
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR… EN YÜKSEK SICAKLIK 41 DERECE
YEDİKONUK-KUZEY SAHİL ÇEVREYOLU BAĞLANTISI TAMAMLANIYOR
LAPTA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AKTUĞ GÖREVE BAŞLADI
BALİ'DE HALKA YANARDAĞ UYARISI
VİETNAM'DAKİ SEL VE HEYELAN
GÜNGÖRDÜ’DEN TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ
KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ ÜLKE HİNDİSTAN
GİZEMLİ GÖK CİSMİNİN KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU SAPTANDI
KORTEJLE BAŞLAYACAK FESTİVAL 8 TEMMUZ’DA SONA ERECEK
Facebook
28.2B
Twitter
4.5B
Youtube
0
NÖBETÇİ ECZANELER
İSKELE
NALAN ECZANESİ
(Tel : (392)371-4006)
LEFKOŞA
BALIN ECZANESI
(Tel : (392)223-1813) YUSUF TANDOĞAN ECZANESI
(Tel : (392)227-2350)
GAZİ MAĞUSA
VEZİROĞLU ECZANESİ
(Tel : (392)365-6977)
GİRNE
KÜÇÜK ECZANESI
(Tel : (392)815-3626) NURÇAĞ ECZANESİ
(Tel : (392)815-1025)
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
(Tel : (392)714-4640)
LİG TABLOSU
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE