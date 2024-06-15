Ehliyeti geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanan sürücü kazaya karışınca tutuklandı. Girne’de, park halindeki araçlara çarpan ve polise alkol için nefes örneği vermeyen sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Girne - Değirmenlik anayolunda kaza oldu. Mahmut Demir (E-33) yönetimindeki VC 858 plakalı salon araçla Girne’ye seyrettiği sırada önünde seyreden aracı sağından dikkatsizce geçtiği sırada, yine aynı yönde devam eden ve sağa dönüşe geçen Süleyman Sefiloğlu (E-39) yönetimindeki KG 476 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan olmazken 100 ceza puanını doldurduğu için sürüş ehliyeti geçici olarak iptal edilen kamyon sürücüsü Süleyman Sefiloğlu tutuklandı.

-Polise nefes örneği vermeyi reddeden sürücü tutuklandı

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Batuhan Çetinyürek (E-31) yönetimindeki UJ 200 plakalı araçla Girne’de bir işletmenin park yerindeki araçlara çarptı.

Çetinyürek’in aracı VR 343 plakalı araca, bu araç da yine park halinde olan SJ 525 plakalı araca vurdu.

Kazada yaralanan olmazken UJ 200 plakalı araç sürücüsü Batuhan Çetinyürek, alkol testi için polise yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği için tutuklandı.