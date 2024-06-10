Adana ve İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Hatay’da çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 4 su tankı ve çok sayıda arazöz yönlendirildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

-Bergama'da orman yangını çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

-Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Harlısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, su ikmal aracı ile 55 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.