İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldığını belirtti. Her kararının, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildiğini vurgulayan Akşener, ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentisi olmaksızın her defasında ödediğini, bundan da asla pişman olmadığını ifade etti.

Partisinin, yetkili kurullarının kararı doğrultusunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine "hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettiğini" hatırlatan Akşener, "Bu kararı almamızdaki gayemiz, partimizi Türkiye'de gittikçe yerleşik hale gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkartmak, milletimize de iki seçenek arasına sıkıştırıldığı rekabetsiz siyasetten kurtaracak nitelikte yeni bir seçenek sunarak ülkemize toplumsal, siyasi ve kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneyimlediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için ilkesel bir adım atmaktı" ifadelerini kullandı.

"Ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım"

"Bu kararı alırken karşılarına kimleri aldıklarını bildiklerini" kaydeden Akşener, açıklamasına şöyle devam etti:

"Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayriahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galiz taarruzların elbette bilincindeydim. Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım."

"Kendisinin dün olduğu gibi bugün de milletin, devletin ve memleketin iyiliği için her türlü bedeli ödeyeceğini" ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.

Kurultayımızın şimdiden partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Müsavat Dervişoğlu aday olacağını açıkladı

İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda İyi Parti genel başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ilan etiğini belirterek, "Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM'de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.

Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."