Ayşe Keçecioğlu’nun “Portreler” isimli fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport kontrolü sonrasında yer alan sergi, 27 fotoğraftan oluşuyor.

Yeni Ercan Havalimanı’nda sergi açmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Keçecioğlu, “Her gün binlerce kişinin yolculuk ettiği Ercan Havalimanı’nda yerli ve yabancılar çektiğim portre fotoğraflarımı görecek. Fotoğrafladığım yüzler, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Çünkü, insan yüzlerinde yaşamın izleri gizli. T&T Havalimanı İşletmeciliği ’ne bana bu sergiyi açma fırsatı verdiği için teşekkür ederim” dedi.

-Özçelik

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de, Ercan Havalimanı’nda sergiler ve sosyal etkinliklerin yanında Kıbrıs kültürünü, gelenek ve göreneklerini öne çıkaran faaliyetlerin de yapıldığını söyledi.

Havalimanında her ay Kıbrıslı ve yabancı sanatçıların eserlerinin sergilendiğini ifade eden Özçelik, “Önceliğimiz Kıbrıs kültürünü havalimanından yolculuk yapanlara anlatmaktır. Kıbrıslı fotoğraf sanatçısı Ayşe Keçecioğlu’nun fotoğraf sergisindeki portrelerdeki fotoğraflar aslında çok şey ifade ediyor. Fotoğrafta gerek renk ve ışığın yansıması yanında fotoğrafı çekilen insanın yüzündeki anlam her şeyi bize anlatıyor. Sergide ödül almış fotoğraflar da sergileniyor. Ayşe Keçecioğlu’nu başarısından dolayı kutlarım.” dedi.

Havalimanındaki iki sergi alanının tüm sanatçılara açık olduğuna işaret eden Özçelik, yakın bir tarihte Kıbrıs kültürünü Ercan Havalimanı’na taşıyacaklarını ve her ay havalimanında lefkara işleyen, sele sepet (Seasta) sandalye yapan, yiyecekleri, içecekleri ön plana çıkaran etkinlerin başlayarak, yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

-Keçecioğlu kimdir?

Fotoğraf çekmeye sekiz yıl önce başlayan Ayşe Keçecioğlu, özellikle portre fotoğrafçılığına ilgi göstererek, 2021 yılında “Aksa Fotofest” fotoğraf yarışmasında, Kıbrıs kültürü kategorisinde birincilik ödülü aldı.

İlk kişisel sergisini geçen yıl Girne Zeytinlik Köyü festivalinde açık alanda açan Keçecioğlu, 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Girne Belediyesi binasında “Portreler” isimli fotoğraf sergisini düzenledi.

Keçecioğlu, Ekim 2023’te “Kıbrıs’ın Çehreleri” konulu 5. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması'nda da birincilik ödülü aldı.