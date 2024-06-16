Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 852 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucu 8’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15'i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sürüş esnasında emniyet kemeri takmamak, 1'i koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 12'si A işletme iznine aykırı hareket etmek, ve 35'i diğer suçlardan olmak üzere toplam 82 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç ise trafikten men edildi.