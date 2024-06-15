BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kurban Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini dileyerek, halkın bayramını kutladı. İzcan mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun Kurban Bayramını büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirtti.

İzcan, ülkedeki sorunlara ve suç olaylarına işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun değişim ve çözüm istediğini, Meclise inanç ve güvenin kalmadığını savundu.

“Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an evvel ulaşmak” olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin barış ve çözüm yönünde atılacak her türlü adıma destek olacağını belirtti.