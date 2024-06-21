Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Blinken, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerindeki ilerlemeleri takdirle karşıladığını belirtti.

Blinken, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine desteklerini sürdüreceklerini söyleyerek, iki ülke arasında bir an önce barış anlaşması imzalanması gerektiğini ifade etti.

Aliyev de artık bölgede barışın sağlandığını, barış anlaşmasının temelini oluşturan ilkelerin Azerbaycan tarafından önerildiğini hatırlatarak, Azerbaycan olarak Ermenistan'la normalleşme ve barış sürecini ileri taşımak için çaba harcadıklarını söyledi.

ABD'nin barış sürecine katkı vermek istemesini takdirle karşıladıklarını belirten Aliyev, barış sürecinin ilerlemesi için Ermenistan anayasası ve diğer yasa ve mevzuatlarındaki Azerbaycan'a karşı toprak iddialarına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan, eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesinin zamanının geldiğini kaydetti.