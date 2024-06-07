Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdağ, Tugay Yazgan, Şerife Tıbık

Çetinkaya: Cantuğ, Sarp (6), Gökhun (19), Burak, Enock (4), Marcel (27), Emrah, Lual (2), Goba (14)

Soyer Aksu: Mehmet (3), Deniz (4), İlan (10), Altay (4), Charles (8), Bilal (12), Gedeon (12), Bora, Klavash (3), Atila (5)

İlk periyot: 20-17

İlk yarı: 40-28

Üçüncü periyot: 55-47

Extend Erkekler Ligi’nin önemli maçında Soyer Aksu’yu 72-61 yenen Çetinkaya Play-Off’a üçüncü girmek için önemli bir adım attı.

Maça iyi başlayan Çetinkaya rakibi karşısında ilk periyodu 20-17 devreyi de 49-28 önde bitirdi.

Maçın 15.dakikasında Soyer Aksu’nun ABD’li oyuncusu Charles hakemler tarafından diskalifiye edildi.

İkini yarıya etkili giren Doyer Aksu farkı tek hanelere kadar düşürse de Çetinkaya toparlandı ve üçüncü periyodu 55-47 önde geçti.

Son periyotta da kontrolü elinde tutan Çetinkaya maçı 72-61 kazanarak üçüncülük adımımı attı.

Sarı kırmızılılarda Marcel 27, Gökhun 19 ve Goba 14 sayı atarak takımlarına 60 sayılık katkı verdi.