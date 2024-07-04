Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni dün 19:00’da DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yapıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu ve Erkut Şahali, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Danışmanları, Bakanlık Daire Müdürleri, VYK Üyeleri, DAÜ Rektör Yardımcıları, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, rektör yardımcıları, senato üyeleri ve akademisyenler eşliğinde mezunların yürüyüşüyle başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı birincisi Lara Doğdu ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü birincisi Mazin Osama Hassan Mekki konuşma yaptı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında tüm öğrencileri tebrik ederek, bu dönemki mezuniyetlerle DAÜ’nün 75 bini aşkın mezunu olacağını vurguladı.

Kılıç, mezunların kariyer yolculuklarını her zaman takip ederek her bir mezunun başarısı ile gurur duyduklarını bildirdi.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise zorlu ve uzun bir yolculuğun sonuna gelen mezunlara seslenerek “Eğitim hayatınız boyunca karşılaştığınız zorluklar ve başarılar sizleri bu günlere getirdi. Mezuniyet öğrenmenin sona erdiği değil hayat boyu sürecek olan öğrenme sürecinin başıdır” dedi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ise konuşmasında KKTC’de yüksek öğrenim alanının çok kıymetli olduğuna değinerek, bunun sürekli iyileştirme döngüsü içinde daha da iyiye taşınması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Ardından, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören, keplerin havaya atılması ile sona erdi.