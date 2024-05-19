Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, 12 ve 21. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'nin golünü kaydeden Çağlar Söyüncü, Lugano'dan sonra Galatasaray derbilerinde gol atan ilk stoper oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe 96 puana yükseldi.