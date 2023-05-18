Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında "Türk milletini, devletini aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yargılandığı davada, Almanya hükümetinin adli yardım evrakını iade etmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Deniz Yücel adına avukatı Merve Turhan katıldı.

Gelen evrakın okunduğu duruşmada, Almanya hükümetinin adli yardım (istinabe) evrakını iade ettiği belirtildi.

Avukat Turhan, müvekkilinin daha önce istinabe yoluyla ifade verdiğini kaydetti. Evrakın tekrar gönderilmesini talep eden Turhan, Berlin Büyükelçiliğinin bu kez evrakı kabul edeceğini söyledi.

Mahkeme, istinabe evrakı iade edildiğinden yeniden evrak düzenlenmesine yönelik talebin reddine hükmetti.

Sanığa adresinde ulaşılamadığı ve bu nedenle savunması alınamadığından hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Almanya'da yayın yapan Die Welt isimli yayın kuruluşunda, 26-27 Ekim 2016 tarihli yazılarındaki ifadeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde hüküm bulan, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2021'de Yücel hakkında soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, bu kişinin, 26 Ekim 2016'da Kürtlerle ve ertesi gün Ermenilerle ilgili Almanca yazdığı yazılardaki söylemlerinin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni aşağılayıcı nitelikte olduğu kaydediliyor.

İddianamede, Deniz Yücel'in, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan sonradan hazırlanan iddianame de birleştirme talebiyle aynı mahkemeye gönderilmişti. Sanığın bu suçtan da 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.