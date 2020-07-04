Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 205 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 205 bin 5'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 529 bin 380 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 354 bin 269 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 321 bin 356 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 890 bin 588 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 101 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 543 bin 341), Rusya (674 bin 515), Hindistan (649 bin 889), İspanya (297 bin 625), Peru (295 bin 599), Şili (288 bin 89), İngiltere (284 bin 276), Meksika (245 bin 251), İtalya (241 bin 184), İran (235 bin 429), Pakistan (225 bin 283), Türkiye (203 bin 456), Suudi Arabistan (201 bin 801), Almanya (197 bin), Güney Afrika (177 bin 124), Fransa (166 bin 960), Bangladeş (156 bin 391), Kolombiya (109 bin 505), Kanada (105 bin 91), Katar (98 bin 653), Çin (83 bin 545), Arjantin (72 bin 786), Mısır (72 bin 711), İsveç (71 bin 419), Belarus (62 bin 997), Belçika (61 bin 727), Endonezya (60 bin 695), Ekvador (60,657), Irak (56 bin 20), Hollanda (50,335) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (50 bin 141)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 63 bin 254, İngiltere 44 bin 131, İtalya 34 bin 833, Fransa 29 bin 893, Meksika 29 bin 843, İspanya 28 bin 385, Hindistan 18 bin 669, İran 11 bin 260, Peru 10 bin 226, Rusya 10 bin 27, Belçika 9 bin 765, Almanya 9 bin 73, Kanada 8 bin 663, Hollanda 6 bin 113, Şili 6 bin 51, İsveç 5 bin 420, Türkiye 5 bin 186, Ekvador 4 bin 700, Çin 4 bin 634, Pakistan 4 bin 619 , Kolombiya 3 bin 777, Mısır 3 bin 201, Endonezya 3 bin 36, Güney Afrika 2 bin 952, Irak 2 bin 262, Bangladeş 1968, Suudi Arabistan 1802, Arjantin 1437, Belarus 412, BAE 318 ve Katar 121."

RUSYA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 674 bin 515, ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 632 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 674 bin 515'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 168 artarak 10 bin 27, iyileşen sayısı 8 bin 968 artarak 446 bin 879'a ulaştı.

Son 9 gündür günlük vaka sayısı 7 binin altında kalan Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 29,6'sında semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 680 artarak 224 bin 210, ölü sayısı 25 artarak 3 bin 929'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre ise son 24 saatte 301 bin test yapıldı. Bugüne kadar yapılan test sayısı ise 20 milyon 700 bini geçti. Ayrıca 280 binden fazla kişi de gözetim altında bulunuyor.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

AVRASYA ÜLKELERİNDE KOVİD-19 VAKALARI ARTIYOR

Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kaydedilen 1644 yeni vaka en yüksek günlük rakam olurken toplam vaka sayısı 46 bine yaklaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1644 artarak 45 bin 719'a yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 415 artarak 15 bin 276'ya ulaştı.

Ülkenin Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, salgınla ilgili durumun istikrarsız olduğunu belirterek, 30 binden fazla vakanın tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Talgat Lastayev da ülkede yarın itibarıyla devreye giren 2 haftalık sıkı karantina nedeniyle Türkiye'nin, Kazakistan vatandaşlarının ülkeye girişlerini kısıtlama yönünde kararı aldığını aktardı.

Sıkı karantinanın daha önce Güney Kore ve Türkiye'ye başlatılan uçuşları etkilemeyeceğini söyleyen Lastayev, "Devam edecek uçak seferleriyle Kazakistan'daki Türk vatandaşları ülkesine dönebilecek, Türkiye'den vatandaşlarımız da ülkeye gelebilecek." dedi.

Kazakistan'da, Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetmişti.

UKRAYNA’DA GÜNLÜK VAKA SAYISI TEKRAR 900’ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 914 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 47 bin 677’ye yükseldiği bildirildi.

Vakalardan 3 bin 456’sının çocuk ve 6 bin 937’sinin sağlık personeli olduğu belirtilen açıklamada, şimdiye kadar toplam 705 bin 836 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 15 artarak 1227’ye, iyileşenlerin sayısının da 597 artışla 21 bin 155’e ulaştığı kaydedildi.

25 bin 295 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna’da nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 580 kişide Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 27 bin 900'e çıktı. Ölü sayısı da 8 artarak 477'ye yükseldi.

Bugüne kadar 120 bin 245 test yapılan ülkede, 15 bin 935 Kovid-19 hastası iyileşti,

Ermenistan'da 11 bin 331 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 327 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 94'e yükseldiği bildirildi.

Vakalardan 1065'inin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, Kovid-19 hastalarından 615'inin hastanelerde, 3 bin 632'sinin de evde tedavi gördüğü aktarıldı.

23 bin 19 kişinin gözetimde tutulurken, ölü sayısının 2 artarak 78'e, iyileşenlerin sayısının da 59 artışla 2 bin 714'e ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, son 24 saatte zatürre kaynaklı ölü sayısı 31 artarak 151 olurken, 2122 zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Başkent Bişkek'te Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle üç büyük spor tesisi ve bir fırın binası Kovid-19 merkezine dönüştürüldü.

Ayrıca, Özbekistan, Kırgızistan'a 8 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 29’a, vaka sayısı ise 174 artarak 9 bin 500’e çıktı. Saptanan yeni vakalardan 131’i karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildi.

Dün akşamdan beri sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 90 artarak 6 bin 251’e yükseldi.

Özbekistan'da dün saptanan 318 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam oldu.

Ülkede, bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılırken, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 220 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen Özbekistan'da, 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir gün içinde 3 kişide daha virüs görüldü ve böylece vaka sayısı 949’a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 825’e ulaştı.

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, yeni vakalardan 3 kişinin yurt dışından gelen TIR sürücüsü olduğunu aktardı.

Salgın kaynaklı 15 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 203 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 310 kişi karantinada bulunuyor.