İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Zuhal Demirci |08.09.2022





İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles "İngiltere Kralı" oldu

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

Kraliçe, Kovid-19'a yakalanmıştı

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini açıklamıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı: Kraliçe 2. Elizabeth

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

Ailesinin küçükken "Lilibet" diye seslendiği ve evde özel eğitim verdiği Elizabeth'in, hayvanları çok sevdiği, özellikle atlara ve köpeklere özel ilgisinin olduğu biliniyor.

Babası Kral 6. George'un 1952'de ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe Elizabeth, 2 Haziran 1953'te ise resmi törenle taç giydi.

Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

Kraliçe, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı.

Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayımlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 22:00