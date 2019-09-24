Kediler de köpekler gibi sahipleriyle bağ kuruyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversitenin yaptığı araştırmada kedilerin de köpekler gibi sahipleriyle güvenli bağ kurduğu belirlendi. Üstelik bu bağı çoğu zaman ilk 2 dakikada gerçekleşiyor.

Kediler, köpeklere göre daha soğuk ve mesafeli bilinir

Ancak yapılan bir araştırma bu inanışın yanlış olduğunu ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Oregon Üniversitesi'nde yapılan çalışmada kedilerin yüzde 65'inin sahipleri ile güvenli bağ kurabildiği belirlendi.

Güven testi kedilerin 2 dakika içinde sahibine bağlandığını gösterdi.

Araştırmaya göre, bağ kuramayan kediler ise yeri tırmalıyor, sahibinin kucağında hareketsiz oturuyor ya da bir köşede yalnız kalmayı tercih ediyor.