Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı gıda krizinin çözümünde "kırmızı hat diplomasisi" sonuç veriyor

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasında dün yapılan toplantıda, "Sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin görüşmesi anlayışı"nın oluştuğu öğrenildi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı "gıda krizinin" çözümü için başlattığı diplomatik girişimler ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Bu kapsamda gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Milli Savunma Bakanlığından bir askeri heyet dün Rusya'ya gitti.

"Kırmızı hat diplomasisi" kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetlerin başkent Moskova'daki görüşmelerinin "yapıcı ve oldukça olumlu havada geçtiği" öğrenildi.

Başta tahıl yüklü ticari gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesinin ele alındığı toplantıda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik anlayışın oluştuğu öğrenildi.

Bu kapsamda Ukrayna ve BM tarafı ile görüşmelerin ardından gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü olarak bir araya gelinmesinin beklendiği belirtildi.

Öte yandan Moskova’daki görüşme ilk somut sonucunu da verdi. Uzun süren toplantının bitiminden sadece birkaç saat sonra günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi, Ukrayna limanından ayrıldı. "Azov Concord" isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu.