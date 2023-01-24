Ukrayna'ya destek tartışmalarında yeni odak noktası "Leopard tankları" oldu

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ağır silahlar tedarik etmesi konusunda Almanya üzerindeki baskı artarken, Alman yapımı Leopard 2 ana muharebe tankları, Ukrayna'ya destek tartışmalarının odak noktası haline geldi.

Almanya, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın yanı sıra Polonya gibi bazı NATO müttefikleri tarafından Kiev'e Leopard 2 tankları tedarik edilmesine izin verilmesi konusunda yoğun bir baskı altında bulunuyor. Alman hükümeti, şimdiye kadar tankları tedarik etmekten veya diğer NATO ülkelerinin bunu yapmasına izin vermekten kaçındı.

Ukrayna, aylardır Leopard 2 ana muharebe tanklarının teslim edilmesini bekliyor. Avrupa'da NATO ülkelerinin sahip olduğu Leopard 2 tanklarının sayısı dikkati çekerken, geçen hafta Almanya'da, ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'nde yapılan ve 5 saatten uzun süren Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda savunma bakanları, Kiev'e gelişmiş tanklar sağlanması konusundaki görüş ayrılıklarını çözemedi.

Toplantının ardından NATO savunma bakanları tarafından yapılan açıklamada, tüm ortak ülkelere desteklerini önemli ölçüde arttırmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, özellikle Leopard tanklarına sahip ülkelerin bunları Ukrayna'ya teslim etmesi gerektiği belirtildi.

Şu ana kadar Alman yapımı Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya teslim etmeyen Almanya Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın askeri çatışmalara karışmasına şüpheyle bakarken, NATO'nun Rusya ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirtiyor.

Alman basın ajansı DPA'nın haberine göre, Scholz, "belirli koşullar altında" Leopard ana muharebe tanklarını Ukrayna'ya teslim izin vermeye hazır. Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Almanya'nın ancak ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları sağlaması karşılığında Leopard tanklarını Kiev'e teslim edebileceğini bildirdi. Biden'ın henüz bir taahhütte bulunmadığı belirtiliyor.

Almanya'dan silah alan ülkelerin bunları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükümetinden onay alması gerekiyor. İlk defa bir Batılı ülkenin, İngiltere'nin Ukrayna'ya Challenger 2 tankları gönderme sözü vermesiyle Ukrayna'ya Leopard tanklarının teslimatı konusunda Almanya'nın üzerindeki baskı artmıştı.

- ABD ile yakın koordinasyon

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Berlin'de yaptığı ilk görüşmede, ABD ile yakın koordinasyon içinde olma sözü verdi.

Ukrayna ise Batılı müttefiklerini, Kiev'in sürekli talep ettiği Leopard tanklarına sahip başta Almanya olmak üzere 12 ülkeyi, Rus ordusuna karşı koymak için silah sevkiyatlarını "önemli ölçüde artırmaya" çağırıyor.

- Avrupa'da Leopard telaşı artarak devam ediyor

Leopard 2 tanklarının onlarca yıldır yoğun bir savaşta eşit bir rakibe karşı neredeyse hiç kullanılmadığı belirtilirken, bunun Rusya-Ukrayna savaşında mümkün olabileceği kaydediliyor. Alman Leopard tankının "yenilmez bir oyun değiştirici", yani "bir tür sihirli silah" olmadığı da vurgulanıyor.

Uzmanlar, dünya genelinde çeşitli ordularda çoğu Leopard 2 A4 varyantı olan yaklaşık 2 bin 700 adet çalışır Leopard 2 olduğunu hesaplıyor.

- Leopard 2 tankları

60 ton ağırlığında, yaklaşık 10 metre uzunluğunda olan Leopard 2, dünyanın en iyi muharebe tanklarından biri olarak kabul edilirken, Alman yapımı tanklar, Ukrayna'ya destek tartışmasının odak noktası haline geldi.

Afganistan ve Suriye'de kullanılan Leopard tanklarının yaklaşık üçte ikisi hala Avrupa'da bulunuyor. Leopard 2'nin bakım ve onarımının diğer tanklara göre kolay olduğu ifade ediliyor.

En başarılı modern tasarıma sahip olan Leopard 2, Batı Almanya'da üretildiği 1979'dan beri hem ülke içinde hem de dışındaki birçok silahlı kuvvetin hizmetinde sayısız modernizasyondan geçti.

- Ukrayna'daki savaş için yaklaşık 100 tanka ihtiyaç duyuluyor

Leopard 2 tanklarının Ukrayna'daki savaşta önemli bir etkiye sahip olması için yaklaşık 100 tanka ihtiyaç duyuluyor. Bunun için Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere bir tank havuzu oluşturulması gerekiyor.

Dünya çapında 20 ülke, Almanya'da üretilen modern Leopard 2 tanklarına sahip. Satış sözleşmesine göre, Ukrayna'ya herhangi bir Leopard tank teslimatı için hangi ülke olursa olsun Alman hükümetinden onay alması gerekiyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından silah alımlarını ve askeri hazırlıklarını agresif bir şekilde artıran Avrupa ülkeleri, böylelikle Ukrayna'ya Rusya'ya karşı direnişinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

Avrupa Savunma Ajansı'na göre, kıtanın askeri harcamaları, 2021'de önceki yıla göre yüzde 6 artışla 231 milyar dolara yükselerek art arda 7 yıl artış kaydetti.

- Hangi ülkede kaç tane Leopard tankı bulunuyor?

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) verilerine göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr, bazı eski Leopard tanklarını (Leopard 1 ve2A4 tipi) emekliye ayırdı ve bazılarını da başka ülkelere gönderdi. Bundeswehr'de yeni modellerden yaklaşık 320 adet bulunuyor.

Danimarka ordusu 15'i 2A7V tipi olmak üzere 44 tane, henüz NATO üyesi olmayan Finlandiya da 200 civarında Leopard 2 tankına sahip.

Yunanistan silahlı kuvvetlerinin hizmetinde 170 2A4 tipi eski Leopard tanklarından 183 adet, 2A6HEL tipinden ise 170 adet bulunuyor

Hollanda'nın Almanya'dan kiraladığı 18 adet 2A6 tipi Leopard tankı, Aşağı Saksonya'daki Bergen-Hohne'de konuşlanıyor.

Norveç, 2001 yılında Hollanda'dan 52 adet kullanılmış Leopard 2A4 satın aldı. Bunlardan 16'sı yedek parça olarak kullanılıyor.

Polonya, 2A4 ve 2A5 versiyonlarında ve modernize edilmiş PL versiyonunda 247 Leopard ana muharebe tankına sahip bulunuyor.

Portekiz silahlı kuvvetlerinin hizmetinde 37 Leopard 2A6 tip Leopard tankı yer alırken, İsveç'in 120'den fazla Leopard tankına sahip olduğu biliniyor.

Slovakya'da 1 Leopard tankı bulunuyor. 2023'ün sonuna kadar da 14 yeni siparişin teslim alınması bekleniyor.

İspanya, 108'i eski 2A4 tipi olmak üzere toplamda 327 tanka sahip.

1 Leopard tankı bulunan Çekya, 13 sipariş verdi.

12 Leopard tankı olan Macaristan'ın, bu yıl 44 yeni Leopard 2A7 tankı teslim alması bekleniyor.

IISS rakamlarına göre, Türkiye'de ise 316 Leopard tankı bulunuyor.

Bu arada, Leopard tankına sahip olmayan ülkeler arasında Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Fransa, İzlanda, İtalya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Slovenya, İngiltere ve Güney Kıbrıs yer alıyor.