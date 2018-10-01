‘AKILLI TELEFON AKILLICA DEĞİL’

ABD’nin Georgetown Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, akıllı cep telefonu sahibi olmanın pek de ‘akıllıca’ olmadığı ortaya çıktı.

Araştırmada, akıllı cep telefonu bulunanların olmayanlara oranla daha az gülümsediği ve daha nadir sosyal ilişki kurduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırma, birbirini tanımayan 90 kişi üzerinde yapıldı.