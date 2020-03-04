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Almanya’dan çalışma rekoru: 2019’da tam 62.7 milyar saat çalıştılar

Almanya’dan çalışma rekoru: 2019’da tam 62.7 milyar saat çalıştılar
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Almanya’da tam zamanlı çalışanlar geçen yıl ortalama olarak bin 642 saat, yarı zamanlı çalışanlar da 771 saat mesai yaptı.

İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) araştırmasına göre geçen yıl Almanların bir yıldaki toplam çalışma saati 62.7 milyar saate ulaşarak 1991’den beri en yüksek seviyesini gördü ve yıllık çalışma saati süresinde rekor kırıldı.

IAB, çalışma saatindeki artışın sebebi olarak ülkede istihdam edilen kişi sayısının geçen yıl yüzde 0.9 artarak yaklaşık 45.3 milyona yükselmesini gösterdi.

Ülkede tam zamanlı çalışanlar geçen yıl ortalama olarak bin 642 saat ve yarı zamanlı çalışanlar da 771 saat çalıştı. Serbest meslek sahiplerinin de geçen yıl bin 902 saat çalışması dikkati çekti.

Geçen yıl çalışanların fazla mesai saatleri de bir önceki yıla göre 2 saat azalarak 23.6 saate geriledi.

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2019’de iş hacminde rekor yıl oldu. Bu, ekonomideki yavaşlama sonrası kişi başına çalışılan ortalama saatlerin azalmasına rağmen başarıldı. Geçen yıl daha az saat fazla mesai yapıldı ve özellikle sanayi sektöründe geçici ve uzun çalışma saatleri olan işler ortadan kaldırıldı” ifadesini kullandı.

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