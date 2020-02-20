Dolar rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün düzenlenen yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olarak kullanılan bir haftalık repo faizini 50 baz puan (bp) indirerek yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e düşürdü.16 Ocak’ta gerçekleşen 2020’nin ilk PPK toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini 75 bp indiren TCMB, faiz indiriminde enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelmenin ve yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olmasının etkili olduğunu belirtmişti. Merkez, ocak periyodu PPK notunda, “Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir” açıklamasına yer vermiş ve faiz indirimlerinin enflasyonla uyumlu şekilde ölçülü devam edeceğini vurgulamıştı. Kurul, dünkü PPK toplantısında da karar metninde yer alan "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir" ifadesini metinden çıkardı. PPK toplantısı öncesi gün içi en yüksek 6,0790 seviyesini gören dolar/TL kuru, karardan hemen önce Türkiye serbest piyasalarında gün içi en düşük seviyeye indi ve 6,0520 seviyesinde işlem gördü. Kararın ardından ilk tepki olarak dolar/TL 6,0775 ve Euro/TL de 6,5645 seviyesine yükseldi. Erdoğan: Büyüme rakamlarında hedefi aşacağız Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, “2020'yi,yüzde 5 hedefinin üzerinde büyüme ile kapatacağız” ifadelerini kullandı. Ekonomi üzerinden Türkiye’yi vurmaya gayret edenlerin olduğunu savunan Erdoğan, “Son 1,5 yılda büyük ve tarihi bir mücadele veriyoruz. 2018 Ağustos’ta tarihin en sinsi ekonomik maruz kaldık, aldığımız tedbirlerle bu oyunu bozup sebep olduğu tahribatı önemli ölçüde koruduk” şeklinde konuştu. “Kur-faiz-enflasyon şeytan üçgenine maruz bırakmaya çalışanları hüsrana uğrattık” diyen Erdoğan, Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerinin sürekli yukarı yönlü revize edildiğini ve TCMB’nin de yüzde 24’e kadar çıkan faizi yüzde 11,25’e düşürdüğünü söyledi. “Bu, Ağustos 2018’in bile gerisinde bir seviyedir. Piyasa faizleri bakımında Mayıs 2013 yani Gezi olayları seviyesinin bile gerisine ulaşmış durumdayız” şeklinde konuşan Erdoğan, önceki hafta yapılan kamu borçlanma ihalesinde son yılların en düşük borçlanma maliyetinin gerçekleştiğini; göstergelerin de yeniden 50,0 eşiğinin üzerine çıktığını aktardı. Erdoğan, “Sanayi üretimi, son dönemlerin rekorunu kırdı” derken; “Tüm veriler, 2019’u pozitif büyüme ile tamamlayacağımızı gösteriyor. Büyüme oranı ve cari fazla ile art niyetlilere gereken cevabı vereceğiz. 2020'yi yüzde 5 hedefinin üzerinde büyüme ile kapatacağız” şeklinde görüş belirtti.



