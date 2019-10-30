Dolar yükselişte... Piyasalar FED’in kararını bekliyor

Suriye’nin kuzeyi konusunda belirsizliklerin azalmasıyla düşüşe geçen dolar/TL kuru, Fed’in faiz kararını açıklayacağı bugüne yükselişle başladı.

Dün 5.71’lere kadar çekilen Dolar/TL, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Türkiye kararları sonrası 5.76 seviyesinin üzerine çıktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1.5 günlük tatilin ardından yurt içi piyasalarda işlemler bugün yeniden başladı.ABD Temsilciler Meclisi’nde

Türkiye aleyhinde alınan kararların etkisiyle dolar/TL kuru yeniden hareketlendi.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye’ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısıyla, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dün 5.71 seviyelerine kadar çekilen Dolar/TL’de bugün yükseliş yaşanıyor.

Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 5.76 liranın üzerine tırmanırken; euro/TL de benzer bir hareketle 6.40 lirayı aştı.

Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak olan Fed’in faiz kararına çevrilirken; FOMC toplantılarının ardından 25 baz puanlık indirim kararı çıkması bekleniyor.

Fed’in faiz kararı bu akşam saat 21.00’de açıklanacak.