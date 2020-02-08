banner22

iPhone üreticisi Foxconn, koronavirüs sonrası Çin'de maske üretimine başlayacak

iPhone üreticisi Foxconn, koronavirüs sonrası Çin'de maske üretimine başlayacak
banner32

Apple için iPhone üretimi yapan Çinli elektronik devi Foxconn, koronavirüs nedeniyle maske üretimine başlayacak. Şirket günde 2 milyon adet maske üretimini hedefliyor.

Çin'de Apple'a iPhone'ları üreten dünyanın en büyük elektronik imalat şirketi Foxconn, koronavirüs salgınının ardından maske üretimine başlayacağını açıkladı.

Salgından sonra maskeye ilginin arttığı ve Çin'de fabrikaların talebi karşılayamadığı belirtiliyor.

Şirketin sosyal medya platformu WeChat'teki mesajında bu ayın sonuna kadar günde iki milyon adet maske üretiminin hedeflendiği belirtilerek "Salgınla mücadele her saniye değerli. Ne kadar erken önlem alırsak, salgını o kadar çabuk atlatabiliriz" denildi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların...
Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların...
  1. Dünya

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿