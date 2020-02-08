iPhone üreticisi Foxconn, koronavirüs sonrası Çin'de maske üretimine başlayacak

Apple için iPhone üretimi yapan Çinli elektronik devi Foxconn, koronavirüs nedeniyle maske üretimine başlayacak. Şirket günde 2 milyon adet maske üretimini hedefliyor.

Çin'de Apple'a iPhone'ları üreten dünyanın en büyük elektronik imalat şirketi Foxconn, koronavirüs salgınının ardından maske üretimine başlayacağını açıkladı.

Salgından sonra maskeye ilginin arttığı ve Çin'de fabrikaların talebi karşılayamadığı belirtiliyor.

Şirketin sosyal medya platformu WeChat'teki mesajında bu ayın sonuna kadar günde iki milyon adet maske üretiminin hedeflendiği belirtilerek "Salgınla mücadele her saniye değerli. Ne kadar erken önlem alırsak, salgını o kadar çabuk atlatabiliriz" denildi.