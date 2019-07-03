Merkez bankası, 2018 faaliyet raporunu açıkladı

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi ve Türk Lirası faizlerinin hızla artışının 2018 yılına damga vurduğunu belirtti.

KKTC Merkez Bankası 2018 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Günay, 2018 yılında bankanın odaklandığı en önemli hususun, finansal piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin bankacılık sektörüne yönelik belirsizlik ve güvensizlik oluşturmaması ve kredi piyasasının etkin bir şekilde çalışmaya devam etmesi olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede banka tarafından uygulamaya konan önlemler ile bankaların aracılık maliyetlerinin azaltıldığı, kredi piyasasındaki olası daralmanın önüne geçildiği ve donuk alacaklardaki artışın göreli olarak düşük kalmasının sağlandığını belirten Günay, “Ayrıca, bankaların taahhütlerini yerine getirmede sorunla karşılaşılmaması için ihtiyaç duydukları nakit bankamızca zamanında sağlanmış ve bankalarımızın likidite imkânları artırılmıştır. Alınan önlemler sayesinde 2018 yılında finansal piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin ülkemiz bankacılık sektörü ve kredi piyasası üzerindeki etkileri göreli olarak sınırlı kalmıştır.” ifadelerini kullandı.

“11 YENİ TEBLİĞ, 5 İYİ UYGULAMA REHBERİ YÜRÜRLÜĞE KONDU”

Bankanın KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkenin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalara 2018 yılında da devam ettiğini kaydeden Günay, 11 yeni tebliğ, 5 iyi uygulama rehberinin banka tarafından düzenlenerek yürürlüğe konduğunu belirtti.

“329 MİLYON TL KÂR”

Günay şöyle devam etti:

“KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2018 yılında önceki yılsonuna göre yüzde 29,7 oranında artmış ve yılsonu itibarıyla 10.856 milyon TL’ye yükselmiştir. 2018 yılında, özkaynaklar toplamı 810,3 milyon TL’ye, yasal karşılıklar 1.885 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 2.841 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılında 203,2 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2018 yılında yüzde 62,1 oranında artmış ve 329,4 milyon TL seviyesine yükselmiştir.”

KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 205 olarak belirlenen toplam kadroda, 2018 sonu itibarıyla 125 kadrolu personelin görev yaptığını belirten Günay, “2018 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayımız 125’tir. Bu sayıya geçici hizmetli statüsünde çalışan 1 kişi ile Engelli Personel İstihdamı Yasası çerçevesinde istihdam edilen 1 personelimiz daha ilave edildiğinde, bankamız toplam personel sayısı 127 kişiye ulaşmaktadır. 2018 yılı içerisinde bankamız personelinin hem bilgi ve becerilerinin artırılması hem de meslekteki gelişmelerin izlenmesi amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilen kurs ve seminerlere katılımları sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Günay, yurt içi eğitim programlarına katılan personel sayısının 38, yurt dışı eğitim programlarına katılanların ise 47 kişi olduğunu kaydetti.