TRUMP-KİM ZİRVESİNE 16,3 MİLYON DOLAR HARCANMIŞ

TRUMP-KİM ZİRVESİNE 16,3 MİLYON DOLAR HARCANMIŞ

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılan zirveye 16,3 milyon dolar harcandığı bildirildi. 

Straitstimes'ın haberine göre Singapur Dışişleri Bakanlığı, Trump-Kim zirvesi sırasında 16,3 milyon dolar harcandığını, büyük bölümünün güvenliğin sağlanmasına ayrıldığını açıkladı. 

İletişim ve Enformasyon Bakanlığı sözcüsü de zirvede yaklaşık 4 milyon dolarlık medya harcamasının yapıldığını duyurdu. 

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin ülkesine 20 milyon dolara mal olacağının hesap edildiğini söylemişti.

 

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