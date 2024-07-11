Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki Amazon Ormanları'nda yeni bir cam kurbağa türünün keşfedildiği bildirildi.

Ekvador Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Enstitüsünden (Inabio) yapılan açıklamada, Amazon Ormanları'nda keşfedilen cam kurbağa türünün Ekvador Pontificia Katolik Üniversitesi (PUCE) ve Kito San Francisco Üniversitesinden (USFQ) araştırmacılar tarafından tespit edildiği belirtildi.

Araştırmacılar, keşfin Kutuku Sıradağları'nda gerçekleşmesi nedeniyle yeni türe "Centrolene Kutuku" ismini verdi.

Kutuku Sıradağları'nda yaşayan bu türdeki cam kurbağaların neslinin tehlike altında olduğunu aktaran araştırmacılar, bu bölgenin koruma altına alınmasını ve yasa dışı madenciliğin durdurulmasını istedi.

Yerel basında çıkan habere göre, kurbağanın "cam" olarak adlandırılmasının sebebi, karın bölgelerinin şeffaf olması ve iç organlarının görülebilmesinden kaynaklanıyor.