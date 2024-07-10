T&T Havalimanı İşletmeciliği, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğiyle “Her damla kan, bir can kurtarır” sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Ülkedeki kan ihtiyacına cevap verebilmek amacı ve dayanışma bilinci ile düzenlenen kampanya 11- 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Perşembe (Yarın) ve Cuma günlerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı (Giden yolcu bölümü) ile Taşyapı İnşaat Şantiye bölümünde gerçekleştirilecek.

Özçelik: Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, kan kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, T&T ailesi olarak Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri kan bağışı kampanyasına Ercan Havalimanı’ndaki tüm işletmeler ile kurum ve kuruluşların çalışanlarıyla birlikte ülkedeki kan ihtiyacının karşılanması konusunda duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tüm Ercan Havalimanı çalışanları el ele verip, ‘Her damla kan, bir can kurtarır” kampanyasına destek verirken, halkımızın da bu kampanyaya katılımını arzuluyoruz.

Kan bağışı konusunda farkındalık yaratıp, sürdürülebilirliği sağlamak adına kan bağışının artması gerekiyor. İnsanlarımızı sadece kampanyalarda değil her zaman kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz Bu açığı gidermek için bizler elimizden geleni yapacağız” dedi.

Özçelik, ülkedeki kan ihtiyacının giderilmesi için tüm T&T, Taşyapı ve Ercan Havalimanı çalışanlarına, Sivil Havacılık, kurum, kuruluş, havayolu, handling, gümrük, sağlık ve emniyet mensupları ile bu çağrıya kulak vererek kampanyaya katılacak tüm duyarlı ülke insanlarına şimdiden teşekkür etti.

Sezen: 1 ünite kan 3 kişiye can oluyor

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen ise; T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliğinin kan bağışına vurgulamış olduğu öneme ve farkındalığa teşekkür ederek yaptığı açıklamada, ada genelinde yaygın olan Thalassaemia hastaları, onkoloji hastaları ve gerçekleşen trafik kazalarında hastaların kana ihtiyaç duyduğunu ve yaz ayların gerekli olan kan bağışını almakta zorluk yaşandığını belirtti.

Sezen, “Kanın tek kaynağı insan ve hayati değer taşıyor. Gönüllülerimiz 1 ünite kan ile 3 kişiye can oluyorlar. Bu nedenle yapılan düzenli kan bağışları çok büyük önem arz ediyor”dedi ve tüm halkımızı kan bağışı noktalarımıza davet ettiğini belirtti.

Kan vermek için şartlar:

-18-65 yaş arası sağlıklı her birey, (erkekler 3 ayda bir, kadınlar, 4 ayda bir olmak şartı ile) kan bağışında bulunabilirler,

-50 Kg üzeri olmak gerekiyor,

-1 yıl içerisinde ameliyat olmamış, dövme, akupunktur, piercing yaptırmamış,

-Bulaşıcı hastalığı olmayan, (Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, AIDS vb.)

-Son 18-20 saat içinde alkol almamış olmak,

-Kendini kan verebilecek kadar iyi hisseden,