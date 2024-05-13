Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Miçotakis'i Ankadra'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde Türk-Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları da ele aldık. Sorunları diyalogla çözme irademize bağlıyız. İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

"Terörle mücadele gündemimizdeydi"

FETÖ, PKK gibi terör örgütleri ile mücadelede gündemimizin üst sırasındaydı. Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Sorunlarımızı diyalogla çözme irademize bağlıyız. Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan’dan beklentilerimizi bugün sayın Başbakanla bir kez daha paylaştık.

Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir. Böyle bir adamın atılması tüm bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

"Uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır"

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi destekçilerine dahi meydan okumaktan geri durmuyor. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, kalıcı çözümün anahtarının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve toprak bütünlüğüne hayiz Filistin Devletinin tesisi olduğunu göstermiştir. Yunanistan'ın da kararı destekleyen 143 ülke arasında yer almasından memnuniyet duyduk.

"Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum"

Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını ve kendi insanlarını koruma altına alan direniş örgütüdür. Şu an itibariyle 40 bini aşmış insanını kaybetmiş olan Hamas'a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur.

Bunlara karşı sizlerin de Birleşmiş Milletler’de olumlu oy verme şeklinde acımasızlığa katılmadınız. Ama orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Şimdi terör örgütü derseniz buna üzülürüz.

Bunca Hamaslı öldürülüyor, tüm Batı bunlara her türlü silahla mühimmatla saldırıyor. Bütün bunlar karşısında terör örgütü derseniz buna üzülürüm.



Miçotakis'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Son 10 ay boyunca 4. Türkiye ziyaretiöi gerçekleştiriyorum. Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Pozitif diyaloğu devam ettirmekte kararlı olduğumuzu gösterdik.

İsrail'in kara saldırısı ve işgali kabul edilemez. Gazze'de siviller korunmalı.

Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermeyi sürdüreceğiz.