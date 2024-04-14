Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük maçı 9 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, küme düşme hattındaki VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Konuk Fenerbahçe, golcüsü Edin Dzeko'nun 49. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1

Sarı-lacivertli ekip, 56. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 57. dakikada atışı kullanan Michy Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Fatih Karagümrük'te 77. dakikada Ryan Mendes, rakibi Fred'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

86. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, çaprazdan ceza sahasına girip şutunu atmak isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, penaltı kararını iptal etti.

Valentin Eysseric, 90+7'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve VavaCars Fatih Karagümrük sahada 9 kişi kaldı.

Kritik müsabakanın kalan süresinde skor değişmedi ve Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.