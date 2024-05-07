Trendyol Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı. TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.
Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Küme düşme hattında puanlar yakın
Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.
Sonuçlar
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2
İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1
Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1
Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0
36. haftanın programı
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)