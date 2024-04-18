Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları, son gün müsabakalarının ardından tamamlandı. Atatürk Stadı’nda iki gün süren elemeleri kızlarda Bekirpaşa Lisesi, erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu birinci olarak tamamladı.

Yıldız kızlarda elemelerin ilk gününü lider tamamlayan Bekirpaşa Lisesi, ikinci gün elde ettiği sonuçlarla liderliği bırakmadı ve elemeleri birinci olarak tamamladı. İlk günü altıncı sırada tamamlayan Şehit Turgut Ortaokulu, ikinci günde sergilediği performansla elemeleri ikinci tamamlama başarısı gösterdi. İlk günde dördüncü sırada olan Levent Kolej ise ikinci günkü derecelerinin ardından ilk üçe girdi ve üçüncü olarak elemeleri tamamladı ve adını finale yazdırdı.

Yıldız erkeklerde günü ilk üç sırada tamamlayan okullar ise yerlerini koruyarak adlarını finallere yazdırdı. Şehit Turgut Ortaokulu birinci, Oğuz Veli Ortaokulu ikinci ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ise üçüncü olarak elemeleri tamamladı. Final yarışlaır 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Takım sıralamasında ilk sekizler şu şekilde:

Yıldız Erkekler Takım Sıralaması

1. Şht. Turgut Ortaokulu 483 Puan

2. Oğuz Veli Ortaokulu 455 Puan

3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji 420 Puan

4. Mehmetçik Ortaokulu 392 Puan

5. Lefke Gazi Lisesi 383 Puan

6. Necat British College (Lefkoşa) 379 Puan

7. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 375 Puan

8. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 372 Puan

Yıldız Kızlar Takım Sıralaması

1. Bekirpaşa Lisesi 453 Puan

2. Şehit Turgut Ortaokulu 449 Puan

3. Levent Kolej 430 Puan

4. Necat British College (Girne) 420 Puan

5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 393 Puan

6. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 380 Puan

7. Çanakkale Ortaokulu 365 Puan

8. Necat British College (Lefkoşa) 363 Puan