Badminton Federasyonu Başkan Fırat Deniz'e Bursa'da düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında açılış seremonisinde plaket takdim edildi.

3-7 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonanın ilk gününde yapılan açılış seromonisinde Başkan Fırat Deniz'e Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız tarafından plaket takdim edildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız yaptığı konuşmada KKTC Federasyonuna maddi manevi desteklerinin süreceğini, her geçen gün KKTC Badmintonunun ileriye gittiğini belirterek, Federasyon Başkanı Fırat Deniz'e de badminton sporu için yaptığı özverili çalışmaları ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.