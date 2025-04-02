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Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
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Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
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Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
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Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
5 / 10
Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
6 / 10
Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
7 / 10
Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
8 / 10
Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
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Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi
10 / 10
Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altına defnedildi