İstanbul
21 21°

Lefkoşa Hava Durumu

Lefkoşa Bugün, Yarın ve 1 Haftalık Hava Durumu Tahmini

Şu an

Lefkoşa
21°

Parçalı Bulutlu

26 Kasım Çarşamba

13:00
Nem: %61, Hissedilen Sıcaklık: 25°, Basınç: 1019 hPa, Rüzgar: 7 km/s, Toplam Yağış: 0 mm, Çiy Noktası: 10.6,
Görüş Mesafesi: 10 km, Gün Doğumu: 6:32, Gün Batımı: 16:35
Hissedilen
25°
Nem
%61
Basınç
1019 hPa
Rüzgar
7 km/s
Çiy
10.6
Görüş
10 km
27 Kasım
Perşembe
Güneşli 17°
Güneşli
Nem: %67
Rüzgar: 17 km/h
28 Kasım
Cuma
Çok bulutlu 18°
Çok bulutlu
Nem: %61
Rüzgar: 17 km/h
29 Kasım
Cumartesi
Parçalı Bulutlu 19°
Parçalı Bulutlu
Nem: %59
Rüzgar: 18 km/h
30 Kasım
Pazar
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17°
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
Nem: %64
Rüzgar: 20 km/h
Yağış Olasılığı: %88
01 Aralık
Pazartesi
Güneşli 16°
Güneşli
Nem: %65
Rüzgar: 16 km/h
02 Aralık
Salı
Güneşli 15°
Güneşli
Nem: %66
Rüzgar: 12 km/h

Lefkoşa Hava Kalitesi

İyi 1
Orta
Hassaslar için sağlıksız
Sağlıksız
Çok Sağlıksız
Tehlikeli
