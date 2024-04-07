AKSA Süper Lig
Türk Ocağı – Pera L. G. Birliği: 0-3
Çetinkaya – C. B. Gençlik Gücü: 1-0
Lefke – Doğan T. Birliği: 1-0
Mesarya – Yenicami: 1-3
Göçmenköy – Alsancak Yeşilova: 3-0
Karşıyaka – Cihangir: 2-1
AKSA Birinci Lig
Lapta – Mormenekşe: 1-5
Baf Ü. Yurdu – Dem’s C. Çanakkale: 1-2
Ünimar Maraş – Binatlı: 2-0
M. Değirmenlik – Hamitköy: 2-0
Gönyeli – Girne Halk Evi: 4-1
Esentepe – Yalova: 1-0
Geçitkale – M. Hacıali Yılmazköy: 3-1
Ozanköy – Düzkaya: 2-1
8 Nisan Pazartesi
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
T. H. Dumlupınar - Yeniboğaziçi (16.00)
Hakan Ünal
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Mağusa T. G. (16.00)
Turgay Misk
Editör: Burhan CANBAZ