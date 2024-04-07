AKSA Süper Lig

Türk Ocağı – Pera L. G. Birliği: 0-3

Çetinkaya – C. B. Gençlik Gücü: 1-0

Lefke – Doğan T. Birliği: 1-0

Mesarya – Yenicami: 1-3

Göçmenköy – Alsancak Yeşilova: 3-0

Karşıyaka – Cihangir: 2-1

AKSA Birinci Lig

Lapta – Mormenekşe: 1-5

Baf Ü. Yurdu – Dem’s C. Çanakkale: 1-2

Ünimar Maraş – Binatlı: 2-0

M. Değirmenlik – Hamitköy: 2-0

Gönyeli – Girne Halk Evi: 4-1

Esentepe – Yalova: 1-0

Geçitkale – M. Hacıali Yılmazköy: 3-1

Ozanköy – Düzkaya: 2-1

8 Nisan Pazartesi

AKSA Süper Lig

Basketbol Federasyonu 100 günlük icraatlarını basın toplantısı ile açıkladı Basketbol Federasyonu 100 günlük icraatlarını basın toplantısı ile açıkladı

Dr. Fazıl Küçük Stadı

T. H. Dumlupınar - Yeniboğaziçi (16.00)

Hakan Ünal

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Mağusa T. G. (16.00)

Turgay Misk

Editör: Burhan CANBAZ